Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завтра в Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, в 16-30. Встречать святыню будет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



3 Февраля