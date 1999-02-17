Православная газета

Православная газета

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газета Екатеринбург

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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе

 
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Митрополит Кирилл и епископ Евгений совершили Божественную литургию в Храме-Памятнике на Крови

 
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Митрополит Кирилл возглавил собрание регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества

 
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Митрополит Кирилл и епископ Виктор совершили Божественную литургию в мужском монастыре во имя Царственных страстотерпцев

 
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Митрополит Кирилл, епископ Евгений и епископ Виктор совершили Божественную литургию в Вознесенском архиерейском подворье

 
 
4 февраля в Екатеринбург прибудет чудотворная икона с Украины

4 февраля в Екатеринбург прибудет чудотворная икона с Украины

Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завтра в Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, в 16-30. Встречать святыню будет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

3 Февраля
 

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Скорбященский монастырь просит о помощи
 
С 1 февраля начался прием заявок на всероссийский Макариевский конкурс
 
Клиентов отделения дневного пребывания познакомили с историей обители на шахте Межной
 
В Белоярском создадут группы поддержки для созависимых
 
Одним из разработчиков пособия для православных библиотекарей стал проректор ЕДС
 
Клирик алапаевского монастыря провел с полицейскими беседу о недопустимости хамства
 
«Студенческий десант» объединил на футбольном поле полицейских, монастырскую братию и молодежь
 
«Урок истории» провели в Скорбященском монастыре
 
Форум «От покаяния к воскресению России» в Каменске-Уральском завершил свою работу
 
Литургии с участием детей в Ревдинском благочинии стали традицией
 
3 февраля в Екатеринбурге отпразднуют 140-летие освящения Свято-Николаевского храма при Горном университете
 
Митрополит Кирилл встретится с православной молодежью Екатеринбурга
 
Для останинских школьников провели беседу о Великих князьях
 
Воскресные беседы организовали в храме свт. Стефана Великопермского
 
Епархиальная служба милосердия благодарит россиян за оперативную помощь
 
Встреча в киноклубе Миссионерского института завершилась показом фильма «Эта прекрасная жизнь»
 
Цикл лекций о книжных редкостях стартовал в областной библиотеке
 
Настоятель Тавдинского прихода рассказал об участии в московских образовательных чтениях
 

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Февраль 2017

 
 

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Епископ Среднеуральский Евгений: В отношениях с Богом надо быть искренним
 
Иерей Анатолий Куликов: Приготовить свое сердце, чтобы туда могла прийти благодать Божия
 
Отец Артемий Владимиров: Запечатлеть в самом сердце образ Иисуса Христа
 
Протоиерей Владимир Волгин: О Евхаристии
 
Диакон Михаил Кудрявцев: «Облекитесь во всеоружие Божие»
 
Архимандрит Савва (Мажуко): О чуде благодарности
 
Протоиерей Алексий Ладыгин: Псалтирь всегда являлась утешением. Псалом 42
 
Протоиерей Андрей Канев: Если человек живет ради страстей, то дух погашается
 
Автор-исполнитель, поэт и музыкант Игорь Растеряев: «Жизнь людей состоит из тернистых путей...»
 
Протоиерей Артемий Владимиров: Всем сердцем будем просить, изливать, и плакать, и молиться...
 
Ю. А. Токарева, доктор психологических наук: Почему дети из одной семьи учатся по-разному
 
Путешественник Феодор Конюхов: Без молитвы нельзя
 
Огонь, вода и медные трубы
 
Александр Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ: На возвращение Исаакия
 
Диакон Павел Сержантов: Деяние бесконечной ценности
 

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