Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Митрополит Кирилл возглавил собрание регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества
Митрополит Кирилл и епископ Виктор совершили Божественную литургию в мужском монастыре во имя Царственных страстотерпцев
Митрополит Кирилл, епископ Евгений и епископ Виктор совершили Божественную литургию в Вознесенском архиерейском подворье
Екатеринбург, 3 февраля, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завтра в Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, в 16-30. Встречать святыню будет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Февраль 2017
с 02.01.17 по 05.02.17
с 02 января