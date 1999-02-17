Православная газета

Православная газета

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Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре

 
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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение с последованием акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Верхотурском мужском монастыре

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в храме во имя святителя Николая поселка Исток

 
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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение в мужском монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница Хлебов»

 
 
Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 января

Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 января

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла со 2 по 7 января 2017 года в Екатеринбурге на площадке у Храма-Памятника на Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших будет проходить XI Международный Рождественскоий фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда».

30 Декабря
 

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Бог есть источник нашей жизни
 
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Заупокойным богослужением почтили память погибших над Сочи в воинском гарнизоне ЗАТО Свободный
 
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В рамках екатеринбургского проекта в Санкт-Петербурге провели семинар для руководителей НКО
 
Православная выставка «Русь крещеная, Святая…» пройдет с 11 по 16 января в Екатеринбурге
 
На строящийся храм в п. Компрессорном поднимают золотые купола
 
Первую гуманитарную помощь в центре «Забота» получили жители Каменска-Уральского
 
Божественная литургия и беседы с личным составом прошли в воинских частях Уральского округа ВНГ РФ
 
17 февраля в Екатеринбурге пройдет благотворительный концерт Светланы Копыловой
 
Благодарственные письма вручили клирикам Первоуральского благочиния
 
«Плоды шиповника» читают в ИК-6
 
Минувшее воскресенье учащимся ЦПШ Большого Златоуста запомнится многими событиями
 

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Протоиерей Алексий Ладыгин: Псалтирь всегда являлась утешением. Псалом 38
 
Протоиерей Андрей Канев: Люди начинают каяться, и Бог слышит их
 
Ю. А. Токарева, доктор психологических наук: Как найти общий язык с подростком?
 
Диакон Павел Сержантов: Христос считает Себя Богом, потому что это правда
 
Денис Береснев: Если петь, – значит, про небеса
 
Святой настоятель нашего храма
Дивен Бог во святых Своих

Святой настоятель нашего храма

 
Смысл человеческой жизни в деятельной любви к ближнему, за каждым из которых – Христос
 
Линия судьбы
Зарисовка

Линия судьбы

 
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Зарисовка

Снегопад

 
Доктор медицинских наук И. Б. Хлынов: Главное – вовремя поставить диагноз
 

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