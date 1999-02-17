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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре
Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение с последованием акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Верхотурском мужском монастыре
Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение в мужском монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев
Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница Хлебов»
По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла со 2 по 7 января 2017 года в Екатеринбурге на площадке у Храма-Памятника на Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших будет проходить XI Международный Рождественскоий фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда».
Декабрь 2016
с 05.12.16 по 01.01.17
с 05 декабря