Православная газета

Православная газета

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Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре

 
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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение с последованием акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Верхотурском мужском монастыре

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в храме во имя святителя Николая поселка Исток

 
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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение в мужском монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница Хлебов»

 
 
«Православная газета» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов

«Православная газета» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов

«Православная газета. Екатеринбург» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play, а с iOS - в App Store.

14 Апреля
 

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Музыкальную сказку поставили к Рождеству в православной гимназии Нижнего Тагила
 
Шахматный турнир в честь Рождества провели в Ирбитcком районе
 
К Рождеству Христову епархиальная служба милосердия выпустила диск для детей
 
Рождественские лепты помогли многим обездоленным уральской столицы
 
Воскресные школы Екатеринбурга приглашают детей на рождественские спектакли
 
В Миссионерском институте прошла первая защита дипломов
 
В новом году особое внимание в Каменской епархии уделят организации клиросов на приходах
 
Календарь о возрождении местного храма подготовили в Покровском соборе Камышлова
 
В Первоуральском благочинии к Рождеству приготовили подарки для малоимущих и сирот
 
Центр «Царский» приглашает на «Рождественские концерты»
 
Неделя: 14 новостей православного Подмосковья
 
Неделя: 14 новостей Санкт-Петербургской митрополии
 
Неделя: 14 новостей православного Урала
 
Неделя: 47 новостей православной России
 
Этот день в истории
 
Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» пройдет в Екатеринбурге со 2 по 7 января
 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Бог есть источник нашей жизни
 
Неделя: 15 новостей православного Подмосковья
 

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№2 (899)

Январь 2017

 
 

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Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
 
Рождественское послание Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской Митрополии
 
Рождественское послание Преосвященнейшего Мефодия, епископа Каменского и Алапаевского, духовенству, монашествующим и всем верным чадам Каменской епархии Русской Православной Церкви
 
Рождественское послание Преосвященного Иннокентия, епископа Нижнетагильского и Серовского, к пастырям, монашествующим и всем верным чадам Нижнетагильской епархии
 
Протодиакон Константин Маркович: Круг рождественских праздников
 
Иеромонах Макарий (Маркиш): Христианство – это не только и не столько учение, а образ жизни и мысли
 
Священник Алексий Волчков: Семейные отношения
 
Протоиерей Димитрий Смирнов: В трудах, молитвах, добрых делах, в христианском подвиге
 
Протоиерей Андрей Ткачев. Надо иметь «длинное» мышление: чем глубже корни, тем выше дерево
 
Протоиерей Артемий Владимиров: Всеобъемлющая добродетель, которая называется «воздержание»
 
Диакон Михаил Кудрявцев: За нашу возможность делать свободный выбор веры
 
Архимандрит Савва (Мажуко): Каждый из нас – это младший брат
 
Солистка и руководитель хора «Мелоди» Дивна Любоевич: Если талант, то он – от Бога
 
Протоиерей Алексий Ладыгин: Псалтирь всегда являлась утешением. Псалом 39
 
Протоиерей Андрей Канев: Надо учиться у святых отцов
 

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