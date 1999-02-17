Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
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Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре

 
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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение с последованием акафиста святителю Николаю Чудотворцу в Верхотурском мужском монастыре

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в храме во имя святителя Николая поселка Исток

 
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Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение в мужском монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев

 
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Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница Хлебов»

 
 
«Православная газета» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов

«Православная газета» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов

«Православная газета. Екатеринбург» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play, а с iOS - в App Store.

14 Апреля
 

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В Богородице-Владимирском храме подвели итоги рождественской благотворительной акции
 
Проект из Екатеринбурга стал победителем VI Всероссийского фестиваля социальных программ
 
Конференция о добровольческом движении прошла в Екатеринбурге
 
Маленькие каменцы отразили православные зимние праздники в рисунках
 
Для обездоленных детей Верхотурья Свято-Николаевская обитель организовала праздник
 
На заседании Богословского клуба обсудили тему сострадательности
 
Наместник Царской обители примет участие в московских образовательных чтениях
 
Детская капелла «Октоих» выступила с концертом в Уральской филармонии
 
Екатеринбургский театр поздравил верхотурцев спектаклем
 
Народные гуляния в день Богоявления прошли в поселке Исток
 
Новозаветные чтения для волонтеров провели в храме Краснолесья
 
Центру Скорбященского монастыря «Дар жизни» исполнилось два года
 
Нижнетагильские учителя соберутся 26 января на семинаре по ОПК
 
Участников конкурса «Твоя высота» наградили поездками в Екатеринбург и Тобольск
 
26 января в Каменске-Уральском стартует выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России»
 
В Первоуральске завершилась акция «Подари Рождество»
 
В святочные дни в Ревде прошел ряд праздничных мероприятий
 
Диспетчер Службы милосердия Ирина Сычева благодарит за помощь
 

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№3 (900)

Январь 2017

 
 

Публикации Все публикации

Иеромонах Аркадий (Логинов): О празднике Крещения Господня. О крещенской воде
 
Протоиерей Андрей Лемешонок: Как поблагодарить Господа за 2016 год? Как принять Промысл Божий на 2017 год?
 
Протоиерей Александр Агейкин: Крещение Господне
 
Протоиерей Олег Стеняев: О Богоявлении
 
Протоиерей Димитрий Беженарь: Рассудительность и духовная жизнь в семье
 
Протоиерей Иоанн Кудрявцев: Памяти жертв революционного террора начала ХХ века
 
Протоиерей Димитрий Смирнов: Свеча – это образ нашей молитвы
 
Протоиерей Артемий Владимиров: О настоящей радости
 
Диакон Михаил Кудрявцев: Ценить каждый миг данной нам Богом жизни
 
Архимандрит Савва (Мажуко): О добродетели смирения
 
Протоиерей Андрей Канев: Что такое жизнь для современного человека?
 
Протоиерей Алексий Ладыгин: Псалтирь всегда являлась утешением. Псалом 40
 
Ю. А. Токарева, доктор психологических наук: Как найти общий язык с подростком?
 
Геенна огненная
Святая Земля

Геенна огненная

 
Диакон Павел Сержантов: Освободить может только Христос
 

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