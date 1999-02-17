Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
  1

Митрополит Кирилл посетил детскую Рождественскую ёлку в Первоуральске

 
  1

Митрополит Кирилл, епископ Иннокентий и епископ Евгений совершили Великую вечерню в Свято-Троицком соборе

 
  1

Митрополит Кирилл совершил Рождественскую Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

 
  1

Митрополит Кирилл совершил Всенощное бдение в Храме-Памятнике на Крови

 
  1

Митрополит Кирилл наградил победителей Международного фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

 
 
«Православная газета» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов

«Православная газета» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов

«Православная газета. Екатеринбург» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play, а с iOS - в App Store.

14 Апреля
 

Новости RSS Все новости

Нижнетагильская акция милосердия завершилась подарками малоимущим
 
Психолог службы «Ладья» подскажет, где взять силы, и поможет справляться с эмоциями
 
Педагогов приглашают к участию в конкурсе методических разработок
 
Рождественское благочиние проводит выставку детских рисунков конкурса «Красота Божьего мира»
 
Уроженец с. Бичур с сыновьями восстанавливает храм своих предков
 
Юные прихожане храма Большой Златоуст навестили с подарками «Обитель милосердия»
 
Гуманитарный центр социальной помощи «Забота» открылся в Каменске-Уральском
 
Акция Ново-Тихвинской обители завершилась вручением подарков детям Верхотурья
 
Верхотурские учителя ОРКСЭ и ОДНК обсудили формы внеклассной деятельности
 
Владыка Кирилл поздравил сотрудников Уральского таможенного управления с Международным днем таможенника
 
Программа Образовательных чтений в Березовском пополнилась новыми конкурсами
 
Воспитанники воскресной школы «Благовест» пообщались с жителями центра «Ветеран»
 
Ирбитские школьники показали высокий класс в детском шахматном турнире
 
Победители интеллектуальной олимпиады побывали в Москве
 
Очередной курс по уходу за больными на дому в Каменске-Уральском набирает слушателей
 
Юные прихожане из с. Быньги подготовили спектакль для сирот и одиноких стариков
 
Любители смыслового кино соберутся в Миссионерском институте на очередную встречу
 
В Храме-на-Крови была совершена панихида по невинно убиенным казакам
 

Все новости

 
Все номера

№4 (901)

Январь 2017

 
 

Публикации Все публикации

Протоиерей Владимир Хулап: Венцы любви. Разговор о таинстве Венчания
 
Протоиерей Димитрий Беженарь: Рассудительность и духовная жизнь в семье
 
Протоиерей Александр Рябков: Взросление
 
Иерей Анатолий Куликов: Приготовить свое сердце, чтобы туда могла прийти благодать Божия
 
Протоиерей Димитрий Смирнов: Только Бог может изменить человека
 
Диакон Михаил Кудрявцев: Путь к мученическому венцу
 
Архимандрит Савва (Мажуко): О праве
 
Протоиерей Алексий Ладыгин: Псалтирь всегда являлась утешением. Псалом 41
 
Протоиерей Андрей Канев: Господь открывает нам, что будет там, дальше
 
Протоиерей Артемий Владимиров: Подлинная пристань целомудрия для человеческой природы
 
Ю. А. Токарева, доктор психологических наук: Воровство в школе
 
Не сотвори себе кумира
 
Диакон Павел Сержантов: Либо раб Божий, либо раб греха
 
Фитотерапевт Т. Плесовских. Как управлять здоровьем ч. 2
 
Доктор медицинских наук И. Б. Хлынов: Рано поставленный диагноз – часть успеха
 

Все публикации

 
 
Екатерининский собор
Все материалы
Телеканал «Союз»
Условия приема программ православной телекомпании «Союз»
Программа телеканала

с 02.01.17 по 05.02.17

Краткая программа

с 02 января

Время 01.17

 
Благотворительность
 

Пожертвования

Дорогие братья и сестры! Просим вас не охладевать в материальной поддержке «Православной газеты»

 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 