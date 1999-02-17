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Митрополит Кирилл, епископ Иннокентий и епископ Евгений совершили Великую вечерню в Свято-Троицком соборе
Митрополит Кирилл совершил Рождественскую Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Митрополит Кирилл наградил победителей Международного фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»
«Православная газета. Екатеринбург» запустила мобильное приложение для телефонов и планшетов. На устройства с операционной системой Android его можно бесплатно скачать в Google play, а с iOS - в App Store.
Январь 2017
с 02.01.17 по 05.02.17
с 02 января