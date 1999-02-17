По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла со 2 по 7 января 2017 года в Екатеринбурге на площадке у Храма-Памятника на Крови во имя всех святых в земле Российской просиявших будет проходить XI Международный Рождественскоий фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда».



30 Декабря