Патриарх Александрийский Феодор II совершит в Екатеринбурге Божественную литургию перед чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Верхнетагильской

9 декабря 2017 года в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь состоится принесение иконы Божией Матери «Знамение» Верхнетагильской.

Торжественная встреча святыни состоится перед всенощным бдением, в 16:00.

Икона Божией Матери «Знамение» Верхнетагильская будет пребывать до вечера следующего дня, 10 декабря.

Напомним, что 10 декабря Ново-Тихвинскую обитель посетит Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II, который совершит в соборе Александро-Невского Божественную литургию.

Чу­до­твор­ная ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» постоянно пребывает в Зна­мен­ской церк­ви города Верх­не­го Та­ги­ла (как по­вест­ву­ет пре­да­ние – со вре­ме­ни его от­кры­тия в 1753 го­ду). Об­раз очень почи­та­ем сре­ди право­слав­ных ве­ру­ю­щих Сред­не­го Ура­ла. Чти­мый чу­до­твор­ный об­раз Бо­жи­ей Матери по­ме­щен у ле­во­го кли­ро­са, на ана­лое, под стек­лом. Ико­на укра­ше­на мно­го­чис­лен­ны­ми драго­цен­ны­ми да­ра­ми от по­лу­чив­ших ис­це­ле­ние по мо­лит­вам ко Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це бла­го­дарных ве­ру­ю­щих.

Ико­но­гра­фи­че­ское изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри – Оран­та (с воз­де­ты­ми в мо­лит­ве ру­ка­ми). На гру­ди Божи­ей Ма­те­ри, в ме­да­льоне – изо­бра­же­ние Бо­гом­ла­ден­ца, Ко­то­рый пра­вой ру­кой бла­го­слов­ля­ет, а в ле­вой дер­жит сви­ток. Ввер­ху с пра­вой сто­ро­ны от ли­ка Бо­жи­ей Ма­те­ри изо­бра­же­ние хе­ру­ви­ма, с ле­вой – се­ра­фи­ма. До 1922 года ико­на име­ла се­реб­ря­ную по­зо­ло­чен­ную ри­зу с дра­го­цен­ны­ми камнями, ко­то­рая бы­ла изъ­ята и бес­след­но ис­чез­ла.

Свя­той об­раз, явив­ший­ся в 1709 го­ду, на­хо­дил­ся в соб­ствен­но­сти мест­но­го жи­те­ля Сав­вы Мед­ве­де­ва до 1753 го­да, а за­тем был пе­ре­дан им во вновь по­стро­ен­ный Верх­не­та­гиль­ский Зна­мен­ский храм. Этот храм сго­рел 18 мая 1861 го­да, од­на­ко ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы оста­лась непо­вре­жден­ной в огне, и в 1876 го­ду она бы­ла пе­ре­не­се­на во вновь от­стро­ен­ный ка­мен­ный Зна­мен­ский храм, в нем она и пре­бы­ва­ет по сей день.

Об осо­бом по­чи­та­нии свя­то­го об­ра­за сви­де­тель­ству­ют крест­ные хо­ды, со­би­рав­шие боль­шое количество бо­го­моль­цев и со­вер­шав­ши­е­ся в те­че­ние все­го ле­та. Крест­ные хо­ды с чу­до­твор­ной иконой про­хо­ди­ли до кон­ца 20-х годов ХХ века и пре­кра­ти­лись с уста­нов­ле­ни­ем в краю со­вет­ской вла­сти.

С чу­до­твор­ной ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние» Верх­не­та­гиль­ской де­ла­лось боль­шое чис­ло списков, наи­бо­лее по­чи­та­е­мы­ми из ко­то­рых яв­ля­ют­ся Бы­нь­гов­ский спи­сок, на­хо­дя­щий­ся в Никольской церк­ви села Бы­нь­ги Невьян­ско­го рай­о­на, и Невьян­ский, на­хо­див­ший­ся ра­нее в Пре­ображен­ском со­бо­ре, а те­перь в Воз­не­сен­ской церк­ви города Невьян­ска.

В ал­та­ре Верх­не­та­гиль­ской Зна­мен­ской церк­ви хра­нит­ся ру­ко­пись на­ча­ла XX века, со­дер­жа­щая запись уст­но­го пре­да­ния о яв­ле­нии и чу­де­сах Верх­не­та­гиль­ской чу­до­твор­ной ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние». Ко­пия ру­ко­пи­си хра­нит­ся в Верх­не­та­гиль­ском кра­е­вед­че­ском му­зее.