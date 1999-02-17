Патриарх Александрийский Феодор II совершит в Екатеринбурге Божественную литургию перед чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Верхнетагильской

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Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
9 декабря 2017 года в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь состоится принесение иконы Божией Матери «Знамение» Верхнетагильской.
Торжественная встреча святыни состоится перед всенощным бдением, в 16:00.
Икона Божией Матери «Знамение» Верхнетагильская будет пребывать до вечера следующего дня, 10 декабря.
Напомним, что 10 декабря Ново-Тихвинскую обитель посетит Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II, который совершит в соборе Александро-Невского Божественную литургию.
Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» постоянно пребывает в Знаменской церкви города Верхнего Тагила (как повествует предание – со времени его открытия в 1753 году). Образ очень почитаем среди православных верующих Среднего Урала. Чтимый чудотворный образ Божией Матери помещен у левого клироса, на аналое, под стеклом. Икона украшена многочисленными драгоценными дарами от получивших исцеление по молитвам ко Пресвятой Богородице благодарных верующих.
Иконографическое изображение Богоматери – Оранта (с воздетыми в молитве руками). На груди Божией Матери, в медальоне – изображение Богомладенца, Который правой рукой благословляет, а в левой держит свиток. Вверху с правой стороны от лика Божией Матери изображение херувима, с левой – серафима. До 1922 года икона имела серебряную позолоченную ризу с драгоценными камнями, которая была изъята и бесследно исчезла.
Святой образ, явившийся в 1709 году, находился в собственности местного жителя Саввы Медведева до 1753 года, а затем был передан им во вновь построенный Верхнетагильский Знаменский храм. Этот храм сгорел 18 мая 1861 года, однако икона Пресвятой Богородицы осталась неповрежденной в огне, и в 1876 году она была перенесена во вновь отстроенный каменный Знаменский храм, в нем она и пребывает по сей день.
Об особом почитании святого образа свидетельствуют крестные ходы, собиравшие большое количество богомольцев и совершавшиеся в течение всего лета. Крестные ходы с чудотворной иконой проходили до конца 20-х годов ХХ века и прекратились с установлением в краю советской власти.
С чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Верхнетагильской делалось большое число списков, наиболее почитаемыми из которых являются Быньговский список, находящийся в Никольской церкви села Быньги Невьянского района, и Невьянский, находившийся ранее в Преображенском соборе, а теперь в Вознесенской церкви города Невьянска.
В алтаре Верхнетагильской Знаменской церкви хранится рукопись начала XX века, содержащая запись устного предания о явлении и чудесах Верхнетагильской чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Копия рукописи хранится в Верхнетагильском краеведческом музее.