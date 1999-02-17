Экскурсию в исторический парк провели для воспитанников храма Всех святых

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». Воспитанники воскресной школы храма в честь Всех святых, что на Михайловском кладбище г. Екатеринбурга, побывали на экскурсии в историческом парке «Россия – моя история», где узнали о роли династии Романовых в истории России. Воскресный день для учеников Всехсвятской церковно-приходской школы начался с Божественной литургии, которая по традиции прошла в приходском крестильном храме во имя святого Архистратига Михаила. Многие участники поездки причастились и после проповеди духовника школы иерея Павла Ващенко отправились в путь.

По прибытии в исторический парк экскурсанты разделились на группы. Самые маленькие отправились на получасовую экскурсию об истории России в период правления Дома Романовых, а старшие ребята получили особые задания, для выполнения которых нужно было использовать экспозиционные материалы о русских святых – равноапостольной княгине Ольге, равноапостольном князе Владимире и преподобном Сергии Радонежском. Для них провели отдельную экскурсию - более подробную и серьезную, отвечающую интересам юных исследователей. Результаты игры подведут в ближайшее воскресенье.