Детский конкурс о красоте Православия стартовал в Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». Ежегодный конкурс «Ручейки добра: нравственная и культурная красота Православия» стартовал в Екатеринбургской епархии. Проект помогает школьникам не просто проявить эрудицию, отвечая на вопросы по истории, литературе и изобразительному искусству, но и открыть для себя безграничный мир православной культуры. Конкурс проводится с целью стимулирования образовательной, исследовательской, творческой деятельности детей и подростков, родителей и педагогов, направленной на осмысление базовых ценностей отечественной культурной традиции.

Участниками конкурса могут стать дошкольники и учащиеся 1-5 классов общеобразовательных школ. Темы заданий подбираются с учетом учебного плана общеобразовательной школы. Главная задача – научить детей применять нравственные законы Православия, понимая его современность и необходимость. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 декабря. Экспертиза конкурсных материалов и награждение победителей состоится в апреле 2018 года. Заявки на участие в конкурсе направлять в сектор ОПК на электронную почту: oroik.opk@mail.ru.