Богородице-Владимирский храм продолжает сбор рождественских подарком для детей-инвалидов

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». Екатеринбуржцы откликнулись на призыв прихожан храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах поучаствовать в акции по сбору подарков для детей-инвалидов из реабилитационного центра: в «приемную Деда Мороза» уже приносят подарки для особых детей. Но акция «Рождественское чудо-2018» продолжается, и на елочке появляются новые письма. Их номера: 1, 3, 4, 13, 14, 18, 22, 41, 48, 53, 55, 58, 59 и 60. Важное замечание: можно не оплачивать подарок полностью, а пожертвовать посильную сумму, и тогда общими усилиями подарок для ребенка все-таки будет куплен.

Кроме адресных подарков нужны конфеты – к Рождеству необходимо собрать 100 сладких подарков, так как поздравлять будут и неходячих взрослых, престарелых и инвалидов пансионата «Семь Ключей». Также требуются детские и взрослые памперсы (размер М), влаговпитывающие пеленки и предметы для ухода за лежачими больными. Прочитать письма особых детей Деду Морозу и узнать о формах перечисления пожертвований можно на сайте Богородице-Владимирского храма. Адресные подарки принимают в церковной лавке храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга (ул. Шувакишская, 3).