Тавдинцев научили делать народную куклу «Благополучница»

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Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». В минувший вторник в рамках декады инвалидов в Центре занятости населения г. Тавды сотрудники просветительского центра «Древо познания» провели для горожан мастер–класс по изготовлению народной тряпичной куклы «Благополучница». Участникам мастер-класса рассказали об истории тряпичной куклы, традициях и обычаях, соблюдаемых при ее создании. Куколки, выполненные своими руками, участники унесли с собой - чтобы передать полученный опыт знакомым и близким.