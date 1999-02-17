Итоги осени подвела Православная служба милосердия Екатеринбурга

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». Сразу 16 просьб закрылись в течение двух осенних месяцев благодаря неравнодушию россиян к судьбам подопечных Православной службы милосердия Екатеринбурга. В Центре гуманитарной помощи начались диагностические и ремонтные работы, приведена в порядок система вентиляции, на очереди частичная замена канализационных труб. Но сотрудники уже выдают пожертвования (продукты, одежда) и ежедневно принимают заявки на запись в Центр. Закрываются и ежемесячные сборы на продукты для малоимущих подопечных и поддержку деятельности патронажных сестер милосердия, а также сестер, несущих свое служение взрослых и детских больницах.

К началу декабря был закрыт сбор на подарки для заключенных, объявленный по просьбе епархиального отдела тюремного служения. Священник Александр Есенин с помощниками закупил подарки и лично поздравил с праздником Покрова Пресвятой Богородицы заключенных следственного изолятора №5, в котором отбывают наказание женщины, две исправительные колонии общего и строгого режима, а также исправительную колонию-поселение №66. Подарки получились скромные - зубная паста, мыло, чай и шоколад, но, как отметил священник, важно внимание.

Благодаря помощи соотечественников, подростки из малоимущих семей и детского дома побывали в экспедиции «За други своя», проведенной в дни осенних каникул. Трое мальчиков из детского дома-школы при областном музыкально-эстетическом колледже поехали в экспедицию благодаря помощи прихожан Крестовоздвиженского мужского монастыря, много лет окормляющего детдом. Семья Болдыревых ожидает свой подарок – заточной станок для главы семьи уже заказан и изготавливается. Мужественному парню Алексею Плотникову оплатили счет и купили коляску.

Куплены лекарства и для матушки Вероники Зудиловой, средства на которые собирали всем миром. Удалось собрать средства Борису Соколову - не только на оплату сиделки, но и на билет домой. Денис Коробцов и Артемушка Хомутов приступили к реабилитационным процедурам. На прошлой неделе закрылась и просьба Камиля Хасанова, счет на его лечение будет оплачен в самое ближайшее время. Тимофей Жарников прошел первую сессию реабилитации и теперь проходит вторую, Федя Казаков пролечился в московской клинике, а в минувший понедельник началась и реабилитация Евы Шумковой.