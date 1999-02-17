Каменская епархия продолжает публиковать материалы об алапаевских мучениках

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». Каменская епархия продолжает публиковать материалы о святых алапаевских мучениках. Один из них Владимир Павлович Палей - сын Великого князя Павла Александровича от его морганатического брака с Ольгой Валерьяновной Пистолькорс, внук Александра II.

Владимир Палей родился в Санкт-Петербурге 9 января 1897 (28 декабря 1896 г. по старому стилю). Детство прошло во Франции. Талантливый мальчик свободно читал и писал по-французски, по-английски, по-немецки, а позже и по-русски, играл на фортепиано и других музыкальных инструментах, хорошо рисовал. Семья жила в Париже, но в 1908 году, после разрешения семье вернуться в Россию, маленький граф Владимир Гогенфельзен приехал в Санкт-Петербург и поступил в Пажеский корпус. Верующий человек, он состоял в берлинском православном Свято-Князь-Владимирском братстве.

С началом Первой мировой войны граф Владимир, как многие русские юноши, преисполнился патриотического энтузиазма и в декабре 1914 года поступил в императорский гусарский полк, а в феврале 1915 отправился на фронт. Несколько раз Владимира посылали в опасные разведки. За храбрость ему пожаловали военный орден Анны 4-й степени и звание поручика.

В августе 1915 года царским указом графине Гогенфельзен и ее детям были пожалованы княжеский титул и фамилия Палей. А уже 1 сентября 1915 года новоиспеченный князь присоединился к своему полку и принял участие в нескольких военных операциях. Его поэзия этого периода отражала страдание и разруху войны, самоотверженную работу сестер милосердия и смерть дорогих собратьев по Пажескому корпусу. Летом 1916 года вышла в свет первая книга стихов Владимира. Доходы от ее продажи пошли на благотворительные проекты императрицы.

3 (16) марта 1918 года председатель Петроградской ЧК Урицкий издал предписание всем членам семьи Романовых явиться в ЧК. Когда Владимир Палей явился в здание петроградской ЧК, Урицкий сделал ему оскорбительное предложение: отказаться от принадлежности к семье и получить свободу или отправиться в ссылку. Владимир выбрал ссылку. Жители Вятки относились к ссыльным благожелательно, приносили им гостинцы. Обеспокоенные растущими симпатиями населения к членам царской семьи большевики перевели их в Екатеринбург. Туда же перевезли и великую княгиню Елизавету Федоровну. В мае 1918 года ссыльных отправили в Алапаевск, где поселили в новой тюрьме – Напольной школе.

В своем последнем письме родителям Владимир рассказывал о страданиях и унижениях узников, но одновременно подчеркивал, что его вера дает ему мужество и надежду. 8 (21) июня 1918 большевики отобрали у узников почти все их личные вещи: одежду, обувь, простыни, подушки, деньги и драгоценности, оставив лишь бывшую на них одежду и одну смену постельного белья. В последней краткой телеграмме родственникам Владимир написал: «Переведен на тюремный режим и солдатский паек. Володя». В ночь на 5 (18) июля 1918 года князь Владимир Павлович Палей вместе был убит и сброшен в шахту вместе с другими алапаевскими мучениками. 8 июня 2009 года посмертно реабилитирован.