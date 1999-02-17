Краеведы провели для учащихся ЦПШ квиз «Зримые свидетели мира невидимого»

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». В минувшее воскресенье воспитанники церковно-приходской школы «София», действующей при Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила, стали участниками квиза «Зримые свидетели мира невидимого». Викторину провели в рамках IV епархиальных Знаменских образовательных чтений. Интеллектуальное мероприятие началось вступительной лекцией о православном искусстве 17-20 вв. и ознакомлением команд (детей и взрослых) с экспонатами выставки, в том числе - коллекцией икон МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал"». Часть из них ранее принадлежала храмам Нижнего Тагила, разрушенным в 1930-е годы. По отзывам детей, квиз получился чрезвычайно увлекательным, но главное - ребята узнали много нового о родном крае. Победителям викторины сотрудники историко-краеведческого музея вручили призы.

По материалам Нижнетагильской епархии.