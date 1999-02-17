Дети рисуют красоту Божьего мира

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». На IV Знаменских чтениях Нижнетагильская епархия подвела итоги конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира». Одним из дипломантов стала воспитанница детской воскресной школы «Светочъ» в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев при Скорбященском женском монастыре ученица второго класса школы № 32 с углубленным изучением немецкого языка Алена Епифанова. Алена увлекается рисованием. Ей также нравится изучать и выписывать церковнославянские буквы. Теперь работа девочки «Птичьи посиделки» примет участие в финале конкурса «Красота Божьего мира» в Москве.