Православная газета

Православная газета

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Дети рисуют красоту Божьего мира

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». На IV Знаменских чтениях Нижнетагильская епархия подвела итоги конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира». Одним из дипломантов стала воспитанница детской воскресной школы «Светочъ» в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев при Скорбященском женском монастыре ученица второго класса школы № 32 с углубленным изучением немецкого языка Алена Епифанова. Алена увлекается рисованием. Ей также нравится изучать и выписывать церковнославянские буквы. Теперь работа девочки «Птичьи посиделки» примет участие в финале конкурса «Красота Божьего мира» в Москве.

 
 
 

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