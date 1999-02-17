Конкурс на лучший рождественский букет объявили в Скорбященском монастыре

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». Для прихожан Скорбященского женского монастыря Нижнетагильской епархии объявили конкурс на составление лучшего рождественского букета: творческие работы нижнетагильцев украсят храм к празднику Рождества Христова. Букет может быть выполнен из веточек хвойных и лиственных деревьев с декоративными элементами из бумаги, пластика, фольги, дерева, глины, пластилина, ткани, стекла, камня, пенопласта, пуговиц, бисера, пайеток, проволоки, лент, тесьмы, шишек и других материалов. Главные требования к работам: оригинальность идеи и использования материалов; использование рождественской атрибутики (Вифлеемская звезда, вертеп, ангел, свеча и др.); оформление букета в корзинке, бутылке или вазочке. Члены жюри - игумения Мария с сестрами подведут итоги конкурса в Рождественскую ночь. Проголосовать за лучший букет могут все желающие.