Выставка «Град святой Екатерины» откроется завтра в центре «Царский»

Екатеринбург, 8 декабря, «Православная газета». В субботу 9 декабря в 15-00 в духовно-просветительском центре «Царский» откроется выставка «Град святой Екатерины», посвященная празднованию дня святой покровительницы уральской столицы. Экспозиция представит предметы богослужений, старопечатные и рукописные книги, иконы из храмов г. Екатеринбурга середины XVIII-начала XX веков.

Христианская святая Екатерина родилась в Александрии. Ее мученическую кончину историки относят ко времени правления римского императора Максимина (начало IV в.). Император был идолопоклонником, но на философском диспуте Екатерина доказала истинность христианской веры, за что исполненный гнева правитель подверг девушку многочисленным пыткам. В 305 году Екатерина приняла смерть от меча.