Члены молодежного клуба Владимирского храма навестили подопечных Дома престарелых

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Члены молодежного клуба во главе с настоятелем храма во имя св. князя Владимира, что в районе Краснолесья г. Екатеринбурга, посетили дом престарелых. В этот раз отец Сергий причастил Святых Христовых Таин 20 человек. Многие подопечные не ходят и почти не говорят, молча переживая боль и телесную немощь. Но все они нуждаются в любви и внимании. Молодые прихожане Владимирского храма пообщались с каждым и пообещали навестить стариков в Рождество.