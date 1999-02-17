Православная газета

Православная газета

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Члены молодежного клуба Владимирского храма навестили подопечных Дома престарелых

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Члены молодежного клуба во главе с настоятелем храма во имя св. князя Владимира, что в районе Краснолесья г. Екатеринбурга, посетили дом престарелых. В этот раз отец Сергий причастил Святых Христовых Таин 20 человек. Многие подопечные не ходят и почти не говорят, молча переживая боль и телесную немощь. Но все они нуждаются в любви и внимании. Молодые прихожане Владимирского храма пообщались с каждым и пообещали навестить стариков в Рождество.

 
 
 

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