День св. Александра Невского отметили в Богородице-Владимирской школе

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Вчера православный мир отметил память святого благоверного князя Александра Невского. Этот день стал особенным и для восьмиклассников Экспериментальный общеобразовательный школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга, поскольку св. блгв. князь Александр является небесным покровителем класса. По православному обычаю после уроков школьники вместе с классным руководителем и родителями послужили в храме молебен святому угоднику Божьему Александру Невскому. Богослужение возглавил духовник класса иерей Георгий Кабанов. В напутственном слове отец Георгий пожелал детям брать пример со святого благоверного князя в твердости веры, слова и дела, а также посоветовал не забывать молиться своему небесному покровителю.