Детская Архиерейская Литургия будет совершена 16 декабря в Храме-на-Крови

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Традиционная Архиерейская Литургия с участием детей будет совершена в Храме-на-Крови г. Екатеринбурга 16 декабря (суббота) в 9-30 в рамках XIV фестиваля чтецов, алтарников и хоровых коллективов воскресных школ в честь святой великомученицы Екатерины. Литургию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На соборное богослужение приглашают детей, родителей, педагогов и всех желающих. На Литургии будут помогать победители конкурсов хорового фестиваля в честь св. Екатерины: юные алтарники - в алтаре, чтецы - на богослужении. Петь будет сводный хор, составленный из хоров–лауреатов фестиваля святой Екатерины.