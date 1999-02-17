Видеопроект о строительстве храма свт. Луки осуществляют дети

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». В воскресной школе храма святителя Луки продолжается работа над видеопроектом «Его же есть храм», которым занимаются дети 11-12 лет и старше. Цель фильма – рассказать о строительстве единственного в Екатеринбурге православного храма во имя святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) и жизни его прихода. Съемка осуществляется согласно сценарию, параллельно работают монтажеры. В ходе работы над проектом ребята активно осваивают мастерство видеозаписи и монтажа, учатся правильно проводить интервью, работают с архивными фото- и видеоматериалами, которых немало накопилось за пятнадцатилетнюю историю существования прихода.

Юные тележурналисты стараются не пропускать ни одного важного события - церковные праздники, многочисленные приходские мероприятия, в том числе связанные со сбором средств на строительство храма, благотворительные акции с участием добровольцев прихода, крестные ходы, открытые уроки воскресной школы и богослужения. В ближайших планах команды – продолжение съемок предстоящих мероприятий воскресной школы, среди которых и урок о святителе Луке.

Как и любое искусство, видеосъемка имеет свои секреты. Хороший фильм сделать сложно, а потому азы тележурналистики ребята изучают досконально — от умения ровно держать камеру (или мобильный телефон), видеть картинку, задавать вопросы до записи «синхронов» и «стендапов». Такое старание имеет свои плоды: видеозапись круглого стола о святителе и исповеднике Луке Крымском «Легко ли быть святым», в котором принял участие настоятель храма свт. Луки протоиерей Анатолий Куликов, сделана вполне профессионально.

Детско-юношеский конкурс видеопроектов «Путешествие к истокам. Урал» завершится в феврале 2018 года. К участию в творческом состязании приглашают воспитанников воскресных школ Екатеринбургской епархии. Положение о конкурсе см. на сайте отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.