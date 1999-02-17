Социальный проект Успенского собора на ВИЗе получил президентскую поддержку

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Проект прихода восстанавливаемого Успенского собора г. Екатеринбурга (ул. Кирова, 65) Художественная артель «Успение» получил поддержку второго конкурса президентских грантов. Его реализация началась 1 декабря. В рамках проекта к активной приходской социальной деятельности привлекут людей с ограниченными возможностями: вместе с другими прихожанами они будут украшать храм к праздникам и изготавливать сувениры и изделия к Рождеству и Пасхе для дальнейшей реализации в церковной лавке. Для этого в течение года участников артели бесплатно будут обучать различным рукодельным техникам (рисованию, шитью, валянию) с предоставлением необходимого инструментария и сырья, приобретенного на грантовые средства.

Настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Евгений Попиченко считает главным достоинством проекта возможность расширить границы интересов больных людей, создать условия для развития их творческих способностей, чтобы реализовать их потенциал наиболее приемлемым способом. Немаловажно и то, что прикладное творчество может содействовать их дополнительному финансовому обеспечению. В проект «Успение» приглашают не только людей с ограниченными возможностями, но и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Записаться на участие в артели можно по телефону: 8 (922) 600-45-33.