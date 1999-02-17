Введенский храм в с. Травянском отпраздновал престольное торжество

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». В минувший понедельник на приходе в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы села Травянского Каменского района отметили престольный праздник. В гости к травянцам в этот день приехали прихожане каменских храмов. Праздничную Литургию, которую предварил водосвятный молебен, совершил настоятель прихода иерей Валерий Писаренко. После чтения Евангелия священник объяснил присутствующим суть и значение празднуемого события и подарил каждому копию иконы священномученика Александра Попова, написанной монахинями Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга, а также - иерусалимской Панагии Сейдана с изображением Богомладенца, сидящего на коленях Богородицы Марии. Особенность иконы в том, что Богоматерь сидит на коленях своей матери Анны, а та – своей матери Марии.

Затем отец Валерий обратился к прихожанам и гостям с просьбой о пожертвовании средств на написание храмовой иконы «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Полуразрушенный Введенский храм пока стоит, продуваемый всеми ветрами. За советские годы воспиталось не одно поколение людей, равнодушных к святыне. Но первый (деревянный) храм предки современных каменцев построили в середине 18 века, а второй (каменный) – в середине 19 в. на свои кровные. Они отрывали от себя и своих детей средства на строительство Дома Божия, понимая, что это место спасения многих людей. Сегодня Введенский храм сам ждет помощи.