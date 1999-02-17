Служба психологической помощи «Ладья» проведет серию полезных встреч

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Служба психологической помощи «Ладья», действующая при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, подготовила разнообразную и насыщенную программу на декабрь. Психологи расскажут о детской агрессии и нравственном воспитании, проведут групповые и индивидуальные консультации по семейным и личным проблемам, научат принимать себя и других, а также дадут советы, как избежать тревожных и депрессивных расстройств у детей и научиться жить в гармонии с собой. Встречи пройдут в форме лекций и семинаров.

Беседы и консультации продолжатся и в январе 2018 года. В настоящее время идет набор в группу для родителей «Объявляем перемирие с детьми. Воспитание без борьбы», организованную для тех, кто хочет выстроить гармоничное взаимодействие со своими детьми в разные периоды их жизни. Запланированы терапевтические и развивающие занятия «Чудеса на песке» с элементами нейрогимнастики для детей 4-7 лет. Встречи проводятся на территории Успенского собора на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Информацию о датах и времени проведения можно узнать на сайте Успенского собора и в группе ВКонтакте. Телефон для записи на консультации и в группы: 8 (952) 142-26-46.