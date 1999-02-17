Владыка Кирилл поздравил военнослужащих с Днем образования соединения РЭБ

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес командиру 18 отдельной бригады радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа полковнику А.В. Пироженко, в котором поздравил Андрея Валерьевича, личный состав и ветеранов с Днем образования соединения. В поздравительном адресе Владыка отмечает профессиональное мастерство воинского коллектива бригады, ответственное отношение к выполнению поставленных государством задач и достойное продолжение традиций. Правящий архиерей пожелал полковнику А.В. Пироженко, военнослужащим и ветеранам соединения доброго здоровья, бодрости духа, мудрости и терпения, мира и добра, неиссякаемой помощи Божией в ратном служении. В торжественных мероприятиях в 18 отдельной бригаде Центрального военного округа принял участие духовник соединения настоятель прихода во имя свв. первоверховных апп. Петра и Павла села Арамашка Режевского района иерей Сергий Клепалов.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.