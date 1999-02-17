Семинар о нравственных нормах в мировых религиях провели в Екатеринбургской епархии

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». В Екатеринбургской епархии продолжаются семинары, организованные в рамках цикла встреч учебно-методического объединения. Семинар на тему «Система нравственных норм в мировых религиях», состоявшийся в Мультимедийном историческом парке «Россия – моя история», провел преподаватель Уральского государственного горного университета, специалист сектора катехизации отдела религиозного образования и катехизации Дмитрий Осипов. Участниками встречи стали помощники благочинных, руководители городских и районных методических объединений и преподаватели курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».