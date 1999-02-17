Центр «Царский» приглашает зрителей на концерты в декабре

Екатеринбург, 7 декабря, «Православная газета». Центр «Царский» подготовил для жителей и гостей г. Екатеринбурга насыщенную культурную программу на декабрь. Завтра 8 декабря в 18-30 ч. состоится концерт «Подношение святой Екатерине». В программе: житие святой великомученицы Екатерины, святителя Димитрия Ростовского, стихи и песни в авторском исполнении о Екатеринбурге и его святой покровительнице. Исполнители: артисты «Театра слова» народной артистки России Тамары Ворониной, вокальный ансамбль «Екатерина».

10 декабря в 16-30 ч. – Концерт камерной музыки. В программе прозвучат сонаты для альта и фортепиано Михаила Глинки, Иоганнеса Брамса, Иоганна Гуммеля. Исполнители: артист Российского Национального оркестра под управлением Михаила Плетнёва лауреат международных конкурсов Александр Татаринов (альт) и лауреат многих престижных международных конкурсов Валентин Попов (фортепиано).

15 декабря в 18-30 ч. - Концерт «А снег рисует кружевные фрески». В программе концерта классическая музыка XIX–XX вв., стихи и песни Людмилы Царёвой, Алексея Кузина и Артёма Анисимова в авторском исполнении; дуэт «Ноктюрн» - Александра Вересова (флейта) и Маргарита Назитова (фортепиано); пианист Юрий Липкин.

19 декабря в 18-30 ч. – Концерт «О, дай нам Бог вдохновения». В программе прозвучат романсы русских композиторов, в том числе Рахманинова, Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова. Исполнители: студенты Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского.

20 декабря в 18-30 ч. – Концерт «И музыки старинной звук». Лауреат международных конкурсов Алла Кондрашина исполнит клавирные произведения Иоганна Себастьяна Баха. В программе прозвучит и русская духовная поэзия.

21 декабря в 18-30 ч. - Концерт «Музыка Рождественского поста». В исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов детский фольклорный ансамбль «Сылышки» (рук. Жанна Боброва и Марина Водянова) прозвучат духовные стихи, уральские народные песни и рассказ о традициях Рождественского поста.

27 декабря в 18-30 ч. – Концерт «Вечер вокальной и фортепианной музыки». В программе концерта: сюита Эдварда Грига «Из времен Хольберга» и вокальный цикл Густава Малера «Песни странствующего подмастерья». Исполнители: лауреат международных конкурсов Вера Позолотина (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Олег Каюмов (фортепиано).

Вход на все мероприятия свободный. Адрес центра «Царский»: г. Екатеринбург, ул. Царская, 8. Телефон для справок: (343) 371-71-67.