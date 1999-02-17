Что нас ждет интересного на праздник святой Екатерины - покровительницы города

В дни празднования памяти святой Екатерины в уральской столице традиционно проходят праздничные мероприятия, посвященные памяти великомученицы – покровительницы города.

Так, накануне общегородского празднования свой престольный праздник ночным богослужением отметит приход святой великомученицы Екатерины. 6 декабря в 19:30 в часовне святой Екатерины (пл. Труда, 1) начнется исповедь, а в 21:00 — всенощное бдение. В полночь совершится Божественная литургия, которая завершится праздничным крестным ходом и чаепитием в приходском доме.

Так, 7 декабря в 09:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе состоится Патриаршая​ Божественная литургия. Ее возглавит приглашенный на эти праздничные дни Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

Затем, по завершении праздничного богослужения, в 11:30 по улицам града святой Екатерины пройдет общегородской крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни святой Екатерины.

В 18:30 в Свердловской государственной академической филармонии состоится концерт народного артиста России, лауреата самых престижных международных конкурсов и фестивалей Алексея Любимова. Он специально прилетит в этот день из Франции по приглашению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В программе концерта – произведения Шопена, Дебюсси и Моцарта, которые артист исполнит как сольно, так и с камерным оркестром Свердловской филармонии.

В этот же вечер в 19:00 в Театре оперы и балета под патронажем Фонда Святой Екатерины состоится концерт «Русь моя – жизнь моя». На концерте выступают архимандрит Гермоген (Еремеев) в сопровождении Уральского государственного академического Русского народного хора и Уральского государственного Русского народного оркестра, а также Алексей Тихомиров – бас, лауреат международных конкурсов, лауреат премии Москвы, солист Геликон-оперы, Новой оперы, Большого театра России.

В Духовно-просветительском центре «Царский» 8 декабря в 18:30 состоится концерт Театра слова народной артистки России Тамары Ворониной «Подношение святой Екатерине». В программе концерта прозвучит «Житие святой великомученицы Екатерины», составленное преподобным Димитрием Ростовским, в виде сценического чтения. Посвящением городу святой великомученицы Екатерины будут стихи и песни о Екатеринбурге в авторском исполнении заслуженной артистки России Натальи Ивановой, лауреата международных конкурсов Павла Зверева, а также выступление вокального ансамбля «Екатерина» (г. Екатеринбург).

Кроме того, в рамках программы празднования 14, 15 и 16 декабря в Екатеринбурге пройдет XIV фестиваль чтецов, алтарников и хоровых коллективов церковно-приходских школ митрополии. 14 и 15 декабря состоятся конкурсные испытания и прослушивание. А 16 декабря в 09:30 в Храме-на-Крови состоится Божественная литургия с участием победителей фестиваля. Литургию возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Завершится фестиваль заключительным концертом хоров-победителей во Дворце культуры железнодорожников. Начало концерта в 15:00.