Семейный поход на Соколиный камень осуществили в ЦПШ храма свв. Космы и Дамиана

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». Учащиеся воскресной школы «Горлица» при храме свв. Космы и Дамиана г. Екатеринбурга вместе с родителями и преподавателями совершили поход на Соколиный камень. Мероприятие проходило под девизом «Семейным традициям – жить!». В походе приняли участие и дети от 7 до 16 лет. До Соколиного камня участники похода шли по лесной тропе. На месте после инструктажа о принципах маскировки, проведенного священником Иоанном Любичем, разделились на шесть команд для прохождения квеста. Сначала «для разминки ума» детям загадали загадки, а уж затем начались серьезные задания, с которыми учащиеся воскресной школы успешно справились.

Ребята составляли карту России из географических пазлов в виде федеральных округов, балансировали с грузом на укрепленной веревками маленькой площадке. У подножия Соколиного камня команды получили самое сложное задание – по нескольким спрятанным подсказкам нужно было найти ключ от сундучка с сюрпризом. Следопыты его нашли, а спрятанные в сундучке конфеты разделили поровну. Еще интереснее было следующее задание – пересечь «болото» по камням и бревнам, разбросанным на местности. К слову, вместе с ребятами в квесте участвовали и родители. Игра завершилась сытным обедом - горячей гречневой кашей и чаем со сладостями.