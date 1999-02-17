Выставка работ уральского художника Валентина Новиченко откроется в ДПЦ «Царский»

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». В духовно-просветительском центре «Царский» г. Екатеринбурга 11 декабря в 17-30 откроется выставка работ уральского художника Валентина Новиченко «Река Времени». Она посвящена памяти уральского художника-живописца, графика и гравера Валентина Алексеевича Новиченко, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Экспозиция представит работы В.А. Новиченко, написанные в период с 50-х годов прошлого века до двухтысячных. Это черно-белая графика, городской, сельский и морской пейзажи, виды Екатеринбурга. Впервые планируется выставить портреты в технике акватипии. Вход свободный.

Справка:

В.А. Новиченко окончил Свердловское художественное училище (1956-1961 гг.) и, начиная с 1957 года, был активным участником художественных выставок. Работал в редакции газеты «Советское Зауралье» и в Свердловской киностудии (1961-1963 гг.). В 1966 году принят в члены Союза художников СССР.

Среди направлений его творчества – живопись, гравюра, рисунок, акварель, монотипия, акватипия, а также полиштрихография – живопись по металлу, изобретенная им самим.