Рефинский приход поучаствовал во всероссийской акции

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» пос. Рефтинский во главе с настоятелем иеромонахом Павлом (Пальгуновым) присоединился к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». В минувший четверг было совершено два молебна: один в храме, а второй в ВУЗ-банке г. Асбеста. Участниками молебнов стали не только люди пожилого возраста, обеспокоенные здоровьем нации, но и сотрудники асбестовского ВУЗ-банка и местная молодежь. Главная задача мероприятия заключалась в не привлечении внимания к проблеме ВИЧ-инфекции, а в донесения до горожан полной информации о болезни. Иеромонах Павел (Пальгунов) считает, что в СМИ достаточно материалов по этой острой теме, однако отметил, что причина заболевания прежде всего заключается в греховности поведения и нравственной несостоятельности человека. Доведение этой мысли до каждого жителя Асбеста каменский клирик назвал первостепенной задачей акции.