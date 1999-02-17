Военная полиция Министерства обороны России отметила день создания

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительные адреса начальнику Регионального управления военной полиции (по Центральному военному округу) полковнику А.П. Ковтуну и начальнику 19 автомобильной инспекции (региональной) полковнику А.И. Полякову, в которых отметил ответственное отношение воинских коллективов к выполнению поставленных государством задач, достойное продолжение традиций и постоянное совершенствование профессионального мастерства. Правящий архиерей пожелал Андрею Петровичу, Андрею Ивановичу и всему личному составу указанных подразделений крепости душевных и телесных сил, мира и помощи Божией на многотрудном поприще служения Отечеству. Поздравительные адреса митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла передал духовник подразделений старший священник Иоанно-Предтеченского Архиерейского подворья города Екатеринбурга иерей Павел Кононенко.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

Справка:

Военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации создана Указом Президента России в 2015 году с целью осуществления правового обучения военнослужащих, взаимодействия с органами внутренних дел, в частности, при обеспечении комплексной безопасности массовых мероприятий. По словам начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, «военная полиция Вооруженных Сил осуществляет отдельные полномочия органа дознания в части, касающейся приема и регистрации сообщений о преступлениях, производства неотложных следственных действий в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, а также выполняет конкретные поручения следователей».