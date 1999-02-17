Очередной семинар для учителей посвятили великому мыслителю Игнатию (Брянчанинову)

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». Очередной методический семинар для преподавателей курсов «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНК НР) провели в средней общеобразовательной школе № 166 г. Екатеринбурга. Встречу, посвященную личности и духовному наследию одного из самых выдающихся церковных иерархов – святителя Игнатия (Брянчанинова), провел директор Детского просветительского центра храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга А.Л. Соловьев.

Лектор рассказал учительской аудитории о нелегком жизненном пути святителя Игнатия, познакомил с семитомником собрания его сочинений, порекомендовал новинки учебно-методической литературы, уделив при этом особое внимание педагогическому наследию православного философа. Опыт проведения метод. семинара «Святитель Игнатий (Брянчанинов): масштаб личности и вклад в культуру Православия» был использован А.Л. Соловьевым на уроках благочестия, организованном для воспитанников общеобразовательной, воскресной школ и кадетского корпуса в конце ноября. Следующий семинар состоится 13 декабря (среда) также в СОШ № 166 (г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 14) в 15-00 и будет посвящен духовному наследию святителя Феофана Затворника. К участию приглашают всех желающих.