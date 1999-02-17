Первый слет казачьей молодежи прошел в Екатеринбурге

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». В Екатеринбурге прошел Первый слет казачьей молодежи Среднего Урала, организованный хутором «Благовещенский» и областной молодежной казачьей организацией при поддержке департамента молодежной политики Свердловской области. На приходе в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах собрались представители казачьих и неказачьих молодежных организаций, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов, фольклорных ансамблей Среднего Урала, Челябинской области, Уральского (Яицкого) и Сибирского войсковых казачьих обществ.

Перед церемонией открытия слета организаторы провели для гостей мужские казачьи игры, а для юных участников форума – экскурсию по приходу и казачьему подворью. Ребята услышали рассказ о возрождении православия и казачества в поселке Семь Ключей, посетили приходской музей, в котором представлена выставка, посвященная 100-летию революции «Октябрь 1917. Трагедия России» и увидели военные находки времен Великой Отечественной войны, обнаруженные приходским поисковым отрядом «Орленок» в Смоленской области. Также побывали в Свято-Никольской часовне и Богородице-Владимирском храме.

В это же время взрослые участники слета обсуждали проектную деятельность молодых казаков и методы поиска и привлечения финансовых ресурсов для реализации социальных проектов. Первый день слета завершился казачьей вечеркой, а второй начался с Божественной литургии в Богородице-Владимирском храме. В Лекционном зале с презентациями своей деятельности выступили представители хуторского казачества и молодежных организаций, в том числе состоялась презентация проекта «Русский силомер» - победителя первого конкурса Фонда президентских грантов.

Перед участниками слета выступили воспитанники группы современного мечевого боя «Ратник» новоуральского клуба русской традиционной культуры «Терем»; кадеты военно-патриотического клуба «Казачья доблесть» станицы «Верх-Нейвинской»; руководитель Магнитогорского кадетского корпуса им. Цесаревича Алексия; руководитель казачьего военно-патриотического клуба «Отчизна» хутора «Красноуфимский» и казак хутора «Калиновский», который рассказал о военно-патриотическом клубе «Характерник» (все его мероприятия проходят только в полевых условиях). Также прозвучала информация о работе Совета молодежи Уральского электромеханического завода и о клубе десантников, который вошел в состав Исетского казачьего кадетского корпуса им. св. Цесаревича Алексия, действующего на хуторе «Благовещенский» в качестве взвода специального назначения.

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов Орджоникидзевского района Екатеринбурга, директор попечительского совета музея ВМФ Виктор Андреев представил журнал об армии и Церкви «Служба и служение». А председатель Молодежной казачьей организации Свердловской области казак хутора «Благовещенский» и руководитель слета Александр Мезенин рассказал о создании и разносторонней деятельности казачьей молодежи в области. Слет продолжился беседой о традиционной казачьей культуре с выступлением фольклорного казачьего ансамбля «Багренье» и мастер-классом по мужскому казачьему плясу. День завершился участием во всероссийской акции в память подвига казаков на защите Москвы 19.11.1941 г. и чемпионатом федерации рубки шашкой «Казарла» среди спортсменов и любителей. По итогам слета участников наградили дипломами, благодарственными письмами и памятными призами.