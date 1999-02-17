Православная газета

Православная газета

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Осужденные ИК-26 приняли обет трезвости

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». В минувший четверг 19 осужденных, отбывающих наказание в ИК-26 г. Тавды, приняли обет трезвости. Торжественное событие состоялось в молельной комнате исправительного учреждения. Все принявшие обет трезвости являются членами общества «Трезвение», действующего на территории исправительной колонии. Перед молебном осужденные исповедовались и причастились. Обетные грамоты участникам события вручил иерей Александр Бабушкин. После совершения богослужения священник напутствовал трезвенников, а в завершение пастырского визита побывал в жилой зоне ИК-26, где осмотрел строящийся храм.

 
 
 

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