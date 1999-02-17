День создания отряда отметили сотрудники ОМОН Управления ФСВНГ России по Свердловской области

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Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». День образования подразделения отметили в ОМОН Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области. В связи с событием митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес командиру отряда полковнику полиции Э.В. Корякову, в котором отметил мужество, стойкость и высокое профессиональное мастерство сотрудников ОМОН г. Екатеринбурга и пожелал Эдуарду Валентиновичу, сотрудникам и ветеранам Свердловского ОМОНа крепкого здоровья, мира, долгоденствия и помощи Божией во всех благих начинаниях. Поздравительный адрес полковнику вручил духовник подразделения иерей Алексий Русин.
Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.