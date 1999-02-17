Преображенский монастырь призвал каменцев поддержать многодетные семьи

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». Гуманитарная комната, организованная при Преображенском мужском монастыре в Каменске-Уральском, приняла за две недели более 15 человек, которые поделились своими вещами с многодетными и малообеспеченными семьями. Люди несли не только одежду и обувь, но и посуду, книги, игрушки, постельное белье и даже варенье. Две семьи пожертвовали телевизоры. Гуманитарную комнату уже посетили более 30 нуждающихся семей, большинство из них многодетные. Самой востребованной была зимняя одежда для детей, и по-прежнему актуальна просьба о коляске для новорожденного.

Среди подопечных социальной службы монастыря есть одинокая мама, воспитывающая двух десятилетних сыновей, один из них инвалид. После пожара, в котором сгорел деревенский дом семьи, женщина переехала в город и сняла жилье в п. Ленинском. Из мебели в квартире только диван и холодильник. Кроме того, сотрудники службы просят откликнуться тех, кто может пожертвовать газовую плиту, диван, письменный стол, одеяла, матрац, мебель. Телефон: 8 (908) 908-72-19.