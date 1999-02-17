Митрополит Кирилл поздравил сотрудников поликлиники 354-го Военного клинического госпиталя с днем образования

Екатеринбург, 6 декабря, «Православная газета». Глава Екатеринбургской митрополии направил поздравительный адрес начальнику Консультативно-диагностической поликлиники ФГКУ «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации полковнику А.Г. Соловьеву, в котором поздравил Алексея Германовича и его подчиненных с днем образования медучреждения. В поздравительном адресе митрополит Кирилл отметил, что в служении ближнему медицина и Церковь едины: медики спасают жизни людей, а священнослужители – их души. И подчеркнул, что медицинское обследование и эффективное лечение личного состава способствует поддержанию высокой боевой готовности войск.

Правящий архиерей пожелал Алексею Германовичу, всему коллективу и ветеранам поликлиники крепкого здоровья, успехов в профессиональном совершенствовании, мира и долгих лет жизни. Поздравительный адрес полковнику А.Г. Соловьеву вручил духовник поликлиники настоятель прихода в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» г. Екатеринбурга иерей Роман Важенин.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.