Неделя: 12 новостей православного Подмосковья

В конференц-зале Сретенской духовной семинарии на территории Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы состоялась конференция «Дело об убийстве Царской Семьи: новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия» с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Участвуя в дискуссии, он, в частности, отметил: «Окончательно Церковь будет решать вопросы не на научных конференциях, а на Соборе Русской Церкви. Там мы будем обо всем думать и говорить. Сейчас мы набираем информацию, которая необходима, ученые нам ее представляют». Прямая трансляция из конференц-зала семинарии была организована при поддержке телеканала «Союз» на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, на сайте Православие.ru и телеканале «Спас».

В Московском доме национальностей состоялось открытие Всероссийской фотовыставки М. Новикова «Вернуть потерянные души», посвященной многолетнему сотрудничеству Центрального духовного управления мусульман России, отдела по тюремному служению Салаватской епархии Башкортостанской митрополии и УФСИН РФ по Республике Башкортостан по религиозной работе с осужденными. На открытии фотовыставки состоялся показ документального фильма киностудии «Башкортостан» «Тауба» – «Покаяние». Инициатива проведения фотовыставки в Москве принадлежит Центральному духовному управлению мусульман России и отделу по тюремному служению Салаватской епархии; она уже успешно демонстрировалась в Салавате, Мелеузе, Уфе, Казани, Рязани, Санкт-Петербурге.

Подведены итоги Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и конкурса «100-летие Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора». Работу жюри возглавил председатель Синодального ОРОиК митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Было подано более 3 000 детских работ из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Германии и других стран. Лучшие работы традиционно будут участвовать в зарубежных выставках. По словам ответственного секретаря конкурса иеромонаха Трифона (Умалатова), они уже проходили – в 2015 г. в княжестве Монако и в 2017 г. в Брюсселе. «В 2018 году, благодаря поддержке „Фонда Президентских грантов”, совместно с Россотрудничеством и АНО „Поколение”, планируется провести выставки в Бельгии, Польше, Германии, Франции и Англии», – отметил он.

В Соборной палате Московского епархиального дома – главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета открылся VI Международный фестиваль детско-юношеских и молодежных хоров «Пою Богу моему дондеже есмь», проводимый по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В нем участвуют 85 детских, юношеских и молодежных хоровых коллективов, вокально-хоровых ансамблей – всего более 2300 человек. Участников открытия приветствовал ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев. Репертуар хоров включает в себя русскую духовную музыку, отечественную и зарубежную хоровую классику, обработки народных песен, духовные стихи, канты и патриотические песни. Жюри будет оценивать участников по таким критериям, как исполнительское мастерство, вокально-хоровое пение и подбор репертуара.

В Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской состоялась презентация книг, посвященных святителю Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому «Единственный: Первое житие Иоанна Чудотворца», «Воспоминания: О святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Францисском Чудотворце». Издания выпущены в 2017 г. Фондом и Музеем Иоанна Чудотворца. Духовным центром презентации стали икона Иоанна Шанхайского и пояс святителя, принесенный в Россию из Гаагского в честь Рождества св. Иоанна Предтечи женского монастыря. Была представлена подборка видеофрагментов, посвященных памяти святого Иоанна Шанхайского. Завершилась встреча традиционным чаепитием.

В приходском доме храма Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще под председательством епископа Подольского Тихона состоялось заседание совета Северо-Восточного викариатства. В ходе заседания обсуждалась деятельность викариатства в 2017 году. Было проведено собеседование с кандидатами в священном сане на вхождение в клир епархии г. Москвы, была сформирована повестка дня предстоящего собрания духовенства Северо-Восточного викариатства.

Начал работу сайт «Патриарх говорит» – https://slovo.patriarchia.ru (проект подготовлен Пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси в сотрудничестве с Научным центром «Русская экспертная школа»), который представляет собой электронный вариант книги цитат Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Мысли. Высказывания. Суждения». В книге собраны емкие и важные, выдержавшие проверку временем фрагменты из написанного и сказанного Святейшим Патриархом почти за полвека. В подготовке издания использовано 124 источника, хотя за годы церковного служения – пастырского, архипастырского и Патриаршего, с 1969 года по настоящее время – Патриарху Кириллу принадлежат тысячи выступлений и статей.

По благословению управляющего Юго-Западным викариатством епископа Дмитровского Феофилакта и при поддержке Московского финансового-юридического университета и префектуры Юго-Западного административного округа прошел окружной этап XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Тема окружного этапа – «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание современной молодежи». В чтениях участвовали представители общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, настоятели храмов, духовники и руководители воскресных школ, катехизаторы и миряне. В этот же день состоялся круглый стол «Опыт церковно-государственного взаимодействия в сохранении культурных и нравственных традиций российского общества».

В храме Святителя Николая Мирликийского в Толмачах в Москве был совершен торжественный молебен пред иконой Божией Матери «Владимирская» и прошла пресс-конференция в связи с открытием XХII Международного кинофестиваля «Радонеж». Торжественная церемония открытия кинофорума состоялась в тот же день в Центральном доме кино Союза кинематографистов России. Кинофестиваль объединил вокруг себя около 300 кино– и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В отборочную комиссию было прислано 260 фильмов и телепрограмм, из них отобрано 104 фильма, в конкурсную программу – 43 киноработы, на телеконкурс – 40 фильмов. В этом году фестиваль обращается к теме 100-летия русской революции.

В Москве пройдет первый общегородской продовольственный марафон «Продукты в глубинку». Организатором акции выступает благотворительный фонд продовольствия «Русь» при поддержке движения «Православные добровольцы» и волонтерских объединений вузов столицы. Любой желающий может прийти в этот день в любой магазин «Перекресток», «Дикси» или «Билла», приобрести нескоропортящиеся продукты и отдать их волонтерам акции за кассами. В качестве благополучателей фонда продовольствия «Русь» по программе «Продукты в глубинку» заявлены 15 000 малоимущих пенсионеров, проживающих в Московской, Тульской, Тверской, Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Орловской областях.

Социальный центр Святителя Тихона при Донском ставропигиальном мужском монастыре по благословению наместника обители епископа Бронницкого Парамона начинает новый проект «Доброе Рождество» – сбор подарков для своих подопечных. Социальный центр планирует поздравить с праздником Рождества Христова около 3000 малообеспеченных многодетных семей. Благотворители могут предложить собственные идеи подарков или оказать финансовую помощь для приобретения вещей из подготовленного списка. Пожертвованные вещи можно принести в Социальный центр святителя Тихона и оставить в специально установленном для сбора подарков коробе.

Православная служба помощи «Милосердие» разработала специальный сайт «Ура! Событие» для тех, кто хочет посвятить важное событие в жизни или просто семейный праздник делам милосердия. Теперь любой пользователь может собрать средства на помощь подопечным службы «Милосердие», используя в качестве повода, например, день рождения или годовщину свадьбы. «Мы видим, что все больше людей используют, например, свой день рождения как повод, чтобы привлечь внимание к благотворительной организации, которой они доверяют, – говорит организатор проекта, главный редактор портала Милосердие.ру Ю. Данилова. – Они говорят, что им не нужны подарки, но вместо этого они просят сделать пожертвование. „Ура! Событие” – это удобный сервис для тех, кто хочет таким образом наполнить свой праздник новым смыслом».