Неделя: 12 новостей Санкт-Петербургской митрополии

В рамках ежегодного форума некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория развития» в зале «Вена» отеля «Azimut» состоялся круглый стол «Семья: ресурсы поддержки и развития». Председатель правления БФ «Добрый дом» и Санкт-Петербургской епархиальной Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, руководитель православного объединения «Супружеские встречи» протоиерей Александр Дягилев провел презентацию, где показал, в каком глубоком кризисе находится семья в России. Отец Александр привел цифры – в России распадаются в среднем 62% браков – и представил программы, которые реализует БФ «Добрый дом» под эгидой епархиальной Комиссии по вопросам семьи. Только один проект направлен на семью кризисную, остальные – на обычную.

Церемония открытия XI международного фестиваля христианского кино «Невский благовест» прошла в Театре юного зрителя им. А. Брянцева. В нем участвуют Русская Православная Церковь, Армянская Апостольская Церковь, Римско-Католическая Церковь, Евангелическо-Лютеранская Церковь и Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии, в программе кинофорума – более 70-ти документальных фильмов. В рамках торжественной церемонии состоялся концерт и был показан документальный фильм «Тайна соловецких колоколов». Фестиваль проводится с 2007 г. С самого основания главными принципами его были и остаются отсутствие конкурсного показа и свободный вход на все мероприятия.

Директор Центра духовной культуры и образования Красногвардейского благочиния иерей Виктор Матяшов выступил на Фестивале молодых семей, который проходил в стенах научно-исследовательского центра Политехнического университета имени Петра Великого. Священнослужитель выступил с лекцией «О семье как о среде становления личности». Речь шла о периодах взросления человека, христианских взаимоотношениях в семье и о воспитании детей. Докладчик отметил, что родители должны помочь ребенку сформировать иерархию ценностей: на 1-м месте должен быть Бог, на 2-м – личность, на 3-м – государство.

Региональная научная конференция «Реабилитация потребителей наркотиков: между религией и наукой» начала свою работу в Санкт-Петербурге. Организаторами выступили Городской информационно-методический центр «Семья» при поддержке комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Руководитель сети противонаркотических реабилитационных центров Выборгской епархии «Обитель исцеления», сотрудник епархиального отдела по противодействию наркомании и алкоголизму, настоятель храма Коневской Иконы Божией Матери в пос. Саперное протоиерей Сергий Бельков зачитал доклад «Основные типы душепопечения зависимых, осуществляемые в Русской Православной Церкви». Священник рассказал, что консультационные пункты и дневные стационары оказывают амбулаторную помощь и больному, и его родственникам.

В рамках региональных Рождественских чтений в отделе образования администрации Фрунзенского района состоялась конференция «Нравственные ценности и будущее человечества». После молебна на начало доброго дела, который совершил благочинный протоиерей Алексий Исаев, он отметил, что темы и идеи, которые прозвучат в выступлениях докладчиков, важны для священнослужителей и присутствующих педагогов. Во всех докладах звучал призыв к педагогам и родителям заниматься нравственным воспитанием личности. К. богословия клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой иерей Димитрий Пономарев в докладе «Преподавание основ православной культуры в начальной школе» поделился разработанной им методикой обучения. Главное, подчеркнул он, чтобы учитель говорил о Православии не как об отвлеченной дисциплине, а сам был верующим христианином.

Пресс-конференция, посвященная общегородской молодежной акции «Романовские дни», состоялась в петербургском отделении ИА «Интерфакс Северо-Запад». Большая молодежная акция «Романовские дни», посвященная 100-летию революции и памяти Святых Царственных Страстотерпцев – Императора НиколаяII и его семьи, состоится в ноябре. Ее проведут отдел по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии совместно с проектом «Твой святой: Небесные покровители Санкт-Петербурга».

Круглый стол «Социальный проект с петербургским лицом „Твой святой”: перспективы становления и развития» состоялся в Доме журналиста. «Это хороший повод поразмышлять, может ли социальная реклама быть духовной, говорить о вечных ценностях, но не быть клерикальной» – отметил ведущий дискуссии, президент общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга С. Пилатов. Визуальная реклама социального проекта «Твой святой» и материалы сайта tvoysvyatoy.ru включены в просветительский интерактивный молодежный общегородской квест «Романовский Петербург» и фотоконкурс #ТвойСвятой2017. Призы для победителей фотоконкурса предоставлены компанией «Постер» и будут вручены на неформальной молодежной встрече в Казанском соборе.

В Свято-Исидоровском храме прошла популярная лекция прихожанина храма, известного астрофизика и религиозного философа, д. ф.-м. н. С. Гриба «Солнечная и земная физика свидетельствуют о существовании Творца». Целый ряд астрофизических законов, по мнению лектора, прямым образом указывает, что наш мир в деталях продуман и создан Богом, являющим Свое присутствие внимательному наблюдателю за солнечными циклами. Лекцию предваряло вступительное слово директора приходской воскресной школы протоиерея Константина Костромина, отметившего интерес к научным исследованиям со стороны прихожан храма.

Члены Студенческого научного общества (СНО) Санкт-Петербургской духовной академии собрались в Книжной гостиной, чтобы провести первый в этом учебном году семинар на тему: «Нужна ли Церкви наука?» Заседание возглавил проректор по научно-богословской работе академии протоиерей Константин Костромин. Первое собрание СНО было посвящено теме науки и целесообразности ее применения в церковной жизни. Подводя итог собранию, участники пришли ко мнению, что если применять науку и ее методы с должным уровнем ответственности и честности, то она может стать даже проповедью, ведь все, чего касается христианин, должно приводить к Богу.

В Российском государственном гидрометеорологическом университете прошла Международная научная конференция «Взгляд через столетие», посвященная октябрьской революции 1917 г. и ее последствиям в истории религиозной жизни России и Финляндии. Во время конференции с докладами выступили преподаватели СПбДА. На пленарном заседании д. и. н., профессор М.В.Шкаровский прочитал доклад «Церковная жизнь Петрограда в период работы Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 гг.». Докладчик обратил внимание на то, что в это время активизировалась церковная жизнь: организовывались приходские советы и многочисленные братства, в том числе Александро-Невское братство, 100-летие основания которого будет отмечаться в феврале 2018 г. После перерыва работа продолжилась в различных тематических секциях.

В Книжной гостиной СПбДА прошло очередное заседание редакционной коллегии журнала «Христианское чтение». Возглавил работу редколлегии главный редактор журнала архиепископ Петергофский Амвросий. Главным стало рецензирование поступающих в журнал рукописей. Протоиерей Константин Костромин предложил обновленный алгоритм для процедуры принятия и рецензирования статей, который после обсуждения был единодушно принят редколлегией. Священник Игорь Иванов ознакомил присутствующих со статьями, поступившими в журнал: среди них были и новые, и те, с которыми ранее возникали сложности в ходе работы. Всего было рассмотрено 18 рукописей. По ним были вынесены суждения и рекомендации рабочего порядка, 2 статьи были отклонены.

В актовом зале Российского государственного гидрометеорологического университета состоялась международная научная конференция «Взгляд через столетие. Октябрьская революция 1917 года и ее последствия в истории религиозной жизни России и Финляндии», организатором которой выступил Константино-Еленинский женский монастырь. В перерыве желающие могли посетить Музей христианской культуры на территории храма Преподобномученика Андрея Критского – подворья Константино-Еленинского монастыря. В конференции участвовали более 60-ти человек – священнослужители и миряне, преподаватели и студенты. В завершение мероприятия все участники были награждены сертификатами.