Неделя: 13 новостей православного Урала

В Екатеринбургской духовной семинарии состоится очередная встреча из серии «Диалог науки и религии». Семинар пройдет на тему: «События Библии как события истории: археологические экспедиции по библейским местам». Организаторами выступают миссионерский отдел Екатеринбургской епархии совместно с Екатеринбургской духовной семинарией. Отметим, что семинар работает пятый год.

В Первоуральске состоялось освящение и открытие группы дневного пребывания «Катюша» при храме во имя Святой Великомученицы Екатерины Первоуральского благочиния. Чин освящения возглавил руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко. Это еще один важный шаг в социальной работе благочиния. В течение одного года в городе были открыты приют «Мать и дитя», Центр гуманитарной помощи для беременных и женщин с детьми, богадельня для престарелых и одиноких людей. Группа дневного пребывания создана специально для одиноких мам, которые вынуждены выйти работать раньше окончания декретного отпуска.

По благословению Правящего архиерея митрополита Кирилла прошла встреча со схиархимандритом Авраамом (Рейдманом), духовником Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря. Беседа была посвящена грядущему Рождественскому посту. Отец Авраам затронул самые различные аспекты поста, например, рассказал о том, почему православным христианам заповедан пост, какую он приносит пользу, как его правильно проходить, как во время поста не поддаваться двум противоположным порокам: тщеславию и нерадению. Все эти вопросы батюшка освещал глубоко и серьезно, со ссылками на Евангелие и Святых Отцов, но при этом говорил с большой личной пастырской опытностью, а подчас и с присущим ему мягким юмором, – отметили участники встречи.

В выставочной галерее «С любовью к России» Храма-на-Крови было проведено мероприятие, посвященное дню Венчания Николая Александровича и Александра Феодоровны, – музыкально-литературная композиция «Читая письма Царственной четы». Автор проекта – И.Б. Иванова (Крылова). Мероприятие подготовлено при содействии отдела культуры Екатеринбургской епархии и духовно-просветительского центра «Царский». Как отметили в отделе культуры, в проекте были заняты 19 человек участников. Для проведения мероприятия были приглашены члены координационного совета молодежных клубов православной молодежи, учащиеся Екатеринбургской духовной семинарии, студенты Екатеринбургского государственного театрального института, прихожане Храма-памятника на Крови.

Когда весь мир отмечает Щедрый вторник – день благотворительности, в Екатеринбурге проходит встреча с основателем широко известной в России благотворительной организации «Клуб добряков» М. Субантой. Встреча организована Православной службой милосердия Екатеринбургской епархии. Все гости посиделок будут собирать подгузники, средства гигиены и продукты для многодетных семей, мастерить добрые подарки своими руками, делиться опытом участия в делах милосердия, а также просто пить чай, общаться и дружить.

В день празднования иконы Божий Матери «Милостивая» и святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, в верхнем приделе Храма-на-Крови прошла общесестринская Архиерейская литургия. 150 сестер из 12 сестричеств милосердия со всей Екатеринбургской епархии со своими духовниками встретились на соборной молитве. До начала Божественной литургии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил на служение 9 сестер милосердия, которых возрастили в Свято-Пантелеимовском сестричестве (Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии), отделе милосердия «Надежда» (храм Преображения Господня города Екатеринбурга) и сестричестве Страстотерпицы Александры (храм Николая Чудотворца при Горном университете).

9 декабря 2017 года в Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь состоится принесение иконы Божией Матери «Знамение» Верхнетагильской. Торжественная встреча святыни состоится перед всенощным бдением, в 16:00. Икона Божией Матери «Знамение» Верхнетагильская будет пребывать до вечера следующего дня, 10 декабря. Напомним, что 10 декабря Ново-Тихвинскую обитель посетит Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор II, который совершит в соборе Александро-Невского Божественную литургию. Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» постоянно пребывает в Знаменской церкви города Верхнего Тагила (как повествует предание – со времени его открытия в 1753 году). Образ очень почитаем среди православных верующих Среднего Урала.

Прошла первая сессия подготовительного курса Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя священномученика Фаддея (Успенского). Студенты успешно сдали свой первый экзамен по Священной истории Нового Завета. Они также прослушали лекции по Священной истории Ветхого Завета и по педагогике, где говорили о факторах духовного развития: участии детей в таинствах Церкви, о молитве и посте, о необходимости благочестивого примера родителей для воспитания детей, о создании духовной среды, духовном чтении и домашней обстановке. Кроме того, студентам Учительской семинарии представилась возможность поучиться у опытных руководителей и педагогов воскресной школы храма в честь Казанской Иконы Божией Матери города Екатеринбурга, отметили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.

Православный информационно-библиотечный центр завершает выставку, посвященную одному из Вселенских святителей и учителей, автору Литургии восточного обряда – святителю Иоанну Златоусту. Большую часть экспозиции составляют произведения святителя: толкования на Священное Писание, нравственные поучения, проповеди, обращенные к своим последователям и ученикам. Из жития святого и исторических свидетельств о его жизни, представленных на выставке, посетители узнали о нелегкой судьбе выдающегося христианского писателя, его неустрашимости в беде, верности правде и беззаветной покорности Божией воле.

Духовно-просветительский центр «Царский» посетила делегация Чешской Республики во главе с гетманом Южночешского края госпожой И. Страской, а также супругой президента Чехии И. Земановой. Чешские гости стали гостями центра «Царский» и Храма-на-Крови в рамках своего официального визита в Екатеринбург, куда они прибыли вместе с президентом Чешской Республики М. Земаном. После экскурсии по Музею святой Царской Семьи в центре «Царский» гетман Южночешского края госпожа И. Страска оставила теплый отзыв в книге для почетных гостей о Музее святой Царской Семьи: «Эти страницы истории сближают всех людей». На следующий день Музей святой Царской Семьи с экскурсией посетила И. Земанова.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел первую встречу с деятелями культуры Свердловской области на тему: «Духовность и культура: сегодня и завтра». Прошедшее мероприятие стало началом цикла под общим названием «Екатерининские встречи». Встреча прошла в формате дискуссионной гостиной и целиком была посвящена вопросам взаимодействия духовного и культурного пространства Екатеринбурга и Свердловской области, а также роли духовных и культурных символов в развитии региона, в том числе, в процессе подготовки к 300-летию Екатеринбурга. Собравшиеся деятели культуры высказали свое мнение по ряду вопросов на тему делания общих добрых дел в граде святой Екатерины и регионе.

В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» в рамках встреч епархиального учебного-методического объединения состоялся семинар «Архитектура религиозных сооружений». Сотрудники Екатеринбургской епархии знакомят слушателей с иконописью, архитектурой, священными книгами, обрядами, нормами и законами религий. Одна из этих тем и была рассмотрена в ходе прошедшего семинара. Лектор Д.Б. Осипов, преподаватель Уральского государственного горного университета, специалист сектора катехизации отдела религиозного образования и катехизации, рассказал об устройстве православного храма, его символике и уделил особое внимание развитию храмового зодчества. Слушатели узнали, что идея православного храма восходит к тайной вечере Господа Иисуса Христа и учеников, воспроизведением которой является таинство Евхаристии.

Стали известны итоги второго конкурса Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. Список победителей был опубликован на официальном сайте фонда. На второй конкурс было представлено 9 543 проекта из всех регионов страны. В число победителей второго конкурса вошли 2 243 некоммерческие организации из всех 85 регионов страны, в том числе, грантовую поддержку от Президента России получили три проекта Екатеринбургской епархии. Гранты получили проект прихода во имя Святой Троицы города Арамиль – «Православная детская театральная студия ”Троицын день”», приход во имя Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе) города Екатеринбурга для работы над проектом «Художественная артель “Успение”». Третий грант по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» получил проект отдела социального служения Екатеринбургской епархии «Сохрани семью (программа по укреплению семьи и профилактике разводов)».