Неделя: 47 новостей православной России

В православном культурно-просветительском центре «Воскресение» на приходе Пророка Божия Илии г. Улан-Удэ в рамках VII Региональных образовательных Рождественских чтений прошла встреча руководителей православных обществ трезвости Улан-Удэнской епархии. Доклады руководителей обществ были восприняты с большим интересом и вызвали много вопросов у слушателей. Обсуждение злободневных вопросов, касающихся форм и методов служения страждущим от алкогольной и наркотической зависимости ближним в церковной ограде, проходило в форме оживленных дискуссий.

В Центре молодежной работы Владимирской епархии – церковном доме храма Архангела Михаила на Студеной горе г. Владимира прошел семинар по народной культуре. Инициаторами стали активисты движения им. Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. Было отмечено, что «досуг у молодежи был разумный, на высоком уровне и все это оформлялось в молодежные вечерки». Участниками ее и стали представители православной молодежи города. Участники семинара получили не только новые знания, но и заряд положительных эмоций.

В Волгограде подвели итоги всероссийского конкурса «Покровские педагогические чтения». Мероприятие прошло в муниципальном образовательном учреждении Центр «Истоки». Конкурс проводится раз в 2 года, первый состоялся в 2013 г. Уже во 2-й раз «Покровские педагогические чтения» проходят в статусе всероссийских. Из всех участников во 2-й тур конкурса прошли 29 педагогов, в том числе 22 представителя Волгоградской области. В финале им предстояло защитить свои работы.

2-й межрегиональный фестиваль колокольной музыки «Рождественский благовест» состоится в Тотьме 6–7 января 2018 г. К участию приглашаются все желающие звонари. Организаторы мероприятия – администрация Тотемского муниципального района и Тотемское музейное объединение. Фестиваль призван укрепить возрождающуюся традицию колокольных звонов Тотьмы, привлечь внимание к духовному и культурному наследию района, стать одним из ключевых событий новогодних каникул в Вологодской области и их кульминацией в Тотьме.

В Воронеже в рамках работы православного клуба «Лекарь» студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко побывали на лекции историка, члена Союза журналистов РФ А.И. Лазарева. Встреча состоялась по инициативе руководителя клуба иерея Павла Семенова, клирика Вознесенского храма г. Воронежа. Гость прочитал открытую лекцию на тему: «Церковнославянский язык: грамматика как средство постижения Богооткровенных истин». После выступления гость ответил на вопросы аудитории. На встрече присутствовали преподаватели гуманитарных дисциплин и все интересующиеся богослужебным языком Православной Церкви.

В Забайкальской краевой филармонии выступил уникальный в своем роде творческий коллектив. Хор Иркутской митрополии «Знамение» дал единственный концерт в Чите. Выступление иркутян – часть большого проекта Читинской епархии и благотворительного фонда «Светоч» по сбору средств тяжелобольным детям региона. Хор исполнил программу, специально подготовленную для забайкальцев. Коллектив является одним из самых сильных мужских хоров в Сибири и хранителем исконно русских традиций многоголосия и души России, выраженной в ее песнях.

В Пятигорске в день памяти собора Архистратига Божия Михаила и всех Небесных сил бесплотных, клирик Спасского кафедрального собора иерей Димитрий Великородный посетил детский сад №2 города Пятигорска «Кораблик». Встреча с воспитанниками была посвящена празднику. Священник рассказал детям историю сотворения ангельского мира. На примерах из Священного Писания он познакомил слушателей со служением ангелов Богу и людям. Во второй части встречи дети узнали, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Ребята своими руками изготовили праздничную открытку. В это время священник прочитал детские рассказы о случаях помощи ангелов в разных обстоятельствах жизни.

По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана воспитанники воскресной школы Казанского кафедрального собора города Элисты приняли участие в проведении благотворительного концерта «Дети – детям», который прошел во Дворце детского творчества калмыцкой столицы. На концерте выступил казачий ансамбль воскресной школы «Родимый край» под руководством протоиерея Юрия Котинова. Целью благотворительного мероприятия, организованного по предложению Союза композиторов Республики Калмыкия, стал сбор средств для больных детей региона с диагнозом «онкология».

В Новосибирской православной духовной семинарии состоялся I Межъепархиальный пономарский форум «Читаю и разумею». Подобный форум был организован впервые в истории Новой Церкви нашего времени. Всего в работе форума приняли участие более 70 пономарей из разных храмов митрополии, а также гости из других епархий. Пономарь – это страж храма. Он следит за освещением храма, возжигает светильники, подает кадило, выходит со свечами во время входа, следит также за порядком во время богослужения и совершает другие важные действия.

В рамках передвижной выставки «Александр Невский: подвиг за веру и Отечество», которая экспонируется в течение года в Централизованной библиотечной системе города Петрозаводска проводится цикл просветительских встреч с представителями Петрозаводской и Карельской епархии. Очередная беседа цикла «Александр Невский: подвиг за веру и Отечество» прошла в библиотеке №8. По благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина беседу провел сотрудник отдела религиозного образования и катехизации иерей Виктор Заровняев.

В Калининградской епархии прошел первый открытый конкурс чтецов «Ангелы в небе высоком живут», посвященный церковному празднику – Собору Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Организатором мероприятия выступил педагогический коллектив воскресной школы прихода Св. Равноап. Кн. Ольги пос. Прибрежного. Для всех собравшихся было организовано чаепитие, а также было предложено посмотреть экспозицию детских рисунков и работ прикладного творчества.

С 8 по 12 декабря 2017 года во Владимире в рамках Рождественских чтений Владимирской епархии пройдет православная книжная выставка-форум «Радость Слова», организованная Издательским Советом Русской Православной Церкви и Владимирской епархией при участии Ассоциации книжных издательств и торговых организаций «Православная книга». На выставке-форуме «Радость Слова» будет представлен широкий ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы.

Дети воскресной школы прихода Троицкой церкви села Кстинино Вятской епархии приняли участие в Областном фестивале-конкурсе детского, юношеского, молодежного православного творчества «БлагоДеяние». Конкурс проходил в Кировском социально-культурном центре «Семья». Дети воскресной школы Троицкого храма села Кстинино выступили в двух номинациях: «Православная песня» и «Изобразительное искусство». В номинации «Изо-бразительное искусство» призовую статуэтку и диплом Лауреата первой степени получил Илья Суднев за рисунок «Молитва в Антарктиде». Остальные дети в этой номинации были награждены дипломами участников I, II и III степеней.

В Сочи прошел III форум-фестиваль духовно-нравственной культуры «Покров», участниками которого стали священнослужители из разных регионов России и активисты молодежных движений, а также представители духовенства, ученых, преподавателей и общественность Кубани. За дни форума прошли конференции, круглые столы, встречи участников форума с молодежью и показы фильмов в муниципальных кинотеатрах. Завершился двухдневный фестиваль круглым столом, на котором организаторы подвели итоги мероприятий.

В рамках V региональных Рождественских образовательных чтений по направлению «Православие и взаимодействие с Вооруженными силами и правоохранительными органами» в храме Преподобного Серафима Саровского г.Йошакр-Олы получила свое продолжение нравственно-патриотической работа с подрастающим поколением. Воспитанники воскресной школы храма Преподобного Серафима Саровского приняли участие в мастер-классе по изготовлению открыток на военно-патриотическую тему. Своими руками они делали открытки ко Дню Ракетных войск стратегического назначения. Тема для изготовления открыток была выбрана не случайно: нижний придел военного храма освящен в честь Великомученицы Варвары, память которой празднуется в тот же день.

Орловская епархия

В Орле образован профессиональный певческий коллектив, который будет активно участвовать в церковных и концертных программах. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония Митрополичий хор г. Орла образован на базе хора орловского Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) храма под управлением регента Е. В. Дорош.

В Свято-Введенском женском монастыре Орла состоялась монашеская секция Регионального этапа Рождественских чтений. В ней участвовали представители всех 5-ти монастырей Орловско-Болховской епархии и монашествующие клирики, несущие служение на приходах. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония секцию возглавил благочинный монастырей Орловской епархии, викарный епископ Мценский Алексий. Владыка Антоний затронул некоторые проблемы современных монастырей, такие как правильное понимание насельниками обета послушания, присутствия интернета и сотовой связи в обители, а также создание здоровой среды в монастырях.

В мценском дворце культуры состоится Региональный этап казачьего направления XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», где пройдет круглый стол «Духовное окормление и нравственное воспитание казачества Орловской области: опыт, проблематика, пути решения». Мероприятие организовано Синодальным отделом по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви. По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония во Мценск для участия в региональном этапе чтений должны прибыть все председатели и члены епархиальных отделов Орловской митрополии, окормляющие священники и духовники казачьих обществ.

Клирик Свято-Троицкого храма Мценска иерей Александр Мележеев вместе со студентами филиала № 2 Орловского базового медицинского колледжа посетил Детский дом-интернат для детей с умственно-физическими недостатками во Мценске. На одной из бесед со студентами училища «Милосердие в нашей жизни» священник рассказал о причинах появления в городе нового детского дома, об особенностях его воспитанников и возможных причинах попадания ребят туда и непростой жизни воспитанников учреждения. Учащиеся медицинского колледжа выступили перед детьми с развлекательной программой, вместе пели и рисовали, танцевали, проводили конкурсы.

Архангельская епархия

Телестудия «В связке – юниор» выпустила 1-й фильм из цикла «Дорога к храму». Лента посвящена строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора столицы Поморья. Автор телепрограммы «Православный взгляд» в 2004– 2005 годах Г. Гудим-Левкович рассказал, как искали место для храма, архитектор Д. Яскорский – о строительстве этого уникального объекта, а краевед Ю. Барашков – о месте, занимаемом разрушенным Троицким кафедральным собором в пространстве дореволюционного Архангельска.

День Небесного покровителя столицы Поморья отметили педагоги и воспитанники воскресной школы архангельского Всехсвятского храма. «Дети читали стихи, исполняли песни, отвечали на вопросы викторины, позволяющей закрепить уже полученные ими знания», – сообщается на странице школы «ВКонтакте». В этот день ребята подвели итоги командной историко-краеведческой игры «Соборы города Архангельска». Кроме того, дети и взрослые проводили экспресс-опросы среди горожан – в частности, спрашивали, сколько соборов было в Архангельске и сколько их сегодня.

Архангельские священнослужители и миряне присоединились к акции всероссийского движения «За жизнь!» Северяне фотографировались с плакатами «#миллион_ и _я в защиту детей до рождения». Затем активисты выложили фотографии с хэштегами #миллион_ и _я #зажизнь в социальные сети. Эта акция призвана поддержать сбор подписей за запрет абортов и оказание из федерального бюджета помощи беременным и семьям с детьми.

Необходимо вернуть детям выкинутые из жизни 100 лет назад образцы русской святости. Об этом заявил на встрече с учителями Архангельска профессор Кубанского университета и Екатеринодарской семинарии А. Остапенко. Он провел для педагогов семинары «Антропологическая аксиоматика образования и ее стратегические цели» и «Что может сделать учитель истории и словесности для возвращения молодежи к традиционным ценностям?» и поделился своим опытом преподавания: «Я учитель физики, и меня часто спрашивают: а как преподавать этот предмет „по-православному”? Очень просто! Учителя говорят, что закон всемирного тяготения был открыт Ньютоном. А я говорю – закон всемирного тяготения был открыт Ньютону».

Ханты-Мансийская епархия

В Культурно-досуговом центре «Факел» г. Пыть-Ях состоялось подведение итогов и награждение победителей городского фотоконкурса «Многообразие культур – богатство страны». Воспитанница воскресной школы храма в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» получила диплом II степени – она предоставила на конкурс несколько фотографий, раскрывающих многообразие и красоту русского народного костюма и народных традиций.

В Пойковском состоялось отчетное собрание Нефтеюганского отделения регионального молодежного общественного движения «Югра молодая православная» по итогам 2017 г. Перед началом собрания в храме Святой Троицы был отслужен молебен на начало всякого доброго дела, который совершил иерей Евгений Митряковский; затем в доме причта в теплой дружеской обстановке состоялось собрание под председательством председателя отдела по делам молодежи Ханты-Мансийской епархии, настоятеля прихода храма Святой Троицы иерея Виктора Мурзакова. Были заслушаны отчеты о деятельности православной молодежи приходов Нефтеюганского благочиния 2017 г.

В Государственной библиотеке Югры открылась выставка «Жизнь и трагедия Царской Семьи». Одна из книг, представленных на выставке, – «Цесаревич: Документы. Воспоминания. Фотографии», в ней представлены документы и фотографии, хранящиеся в фондах Императора Николая II и членов его семьи из ГА РФ. Большая часть документов сборника увидит свет впервые; ппубликации приводятся по оригиналам с сохранением стилистики, орфографии и пунктуации авторов. Дневник Цесаревича Алексия за 1916 г. приводится полностью, это позволит читателям познакомиться с бытом Царской Семьи и уникальными рисунками Цесаревича.

В районном центре творчества детей и молодежи «Спектр» пгт. Новоаганск прошел познавательный урок для учащихся творческих объединений. Тема: «Толерантность? Добрососедство!» Настоятель храма иерей Андрей Иванилов рассказал детям о любви к ближнему и как нужно относиться к людям с ограниченными возможностями. Почти в начале беседы детям был показан мультфильм, в котором мальчику, который не мог самостоятельно передвигаться, помогали другие дети.

Якутская епархия

Центральная городская библиотека г. Мирного собрала под своими сводами учеников городских школ. В рамках V региональных образовательных Рождественских чтений силами воспитанников мирнинской православной гимназии была организована презентация книги о святителе Иннокентии (Вениаминове), написанной московской писательницей М. Максимовой и переведенной в епархиальном переводческом отделе Р. Сибиряковой, изданной на русском и якутском языках Якутской епархией. В ней содержится рассказ о житии святителя в переработке для детей, описание его подвигов и чудес при жизни. В работе над книгой непосредственно участвовал Высокопреосвященнейший архиепископ Роман.

В Знаменском зале Якутского Епархиального управления состоялось заседание оргкомитета по проведению XIII Республиканских Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», которые состоятся 7 декабря в Якутской духовной семинарии. Обсуждались главные мероприятия чтений: пленарное заседание, обучающий семинар для педагогов об участии в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» и беседа «Страх Божий и страх человеческий» известного миссионера, автора книг и пособий по основам православной культуры диакона Илии Кокина.

Дом культуры «Металлург» в пос. Нижний Куранах за свою постоянную творческую активность, праздничную и одновременно деятельную атмосферу получил славу «храма культуры». В ноябре ДК отмечает 70 лет и принимает поздравления. Не остались в стороне и священники Алданского благочиния: ДК связан с алданскими священниками нитями духовной дружбы. Юбиляров от всей души благодарили благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин) и настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы п. Нижний Куранах иерей Евгений Куценко за все доброе, что делает коллектив ДК.

В СВФУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Русский язык и литература в современном образовательном пространстве: диалог культур». Конференция включала в себя пленарное заседание, работу по секциям, разнообразные круглые столы и площадки для дискуссий. Якутская епархия участвовала в научном мероприятии. Настоятель Спасского мужского монастыря, преподаватель Якутской духовной семинарии игумен Никон (Бачманов) выступил на пленарном заседании; было зачитано официальное приветствие архиепископа Якутского и Ленского Романа участникам конференции, в нем в частности подчеркивалось значение языка для консолидации народов нашей страны.

Ижевская епархия

В Ижевске состоялся традиционный ежегодный образовательный форум Республиканской общественной организации «Православная молодежь Удмуртии». После Литургии в кафедральном Михайловском соборе молодежь вместе со священством епархии во главе с митрополитом Викторином участвовала в его работе. Примером для развития всех скрытых талантов и насущных возможностей стал календарь мероприятий для молодежи республики, чтобы через них рассказать о Православной вере современному молодому человеку. Обсуждая веер возможностей, каждый участник для себя сделал вывод: молодежное служение – это выбор «малого дела», которое я могу сделать для общины.

В Воткинске в концертном зале Дворца культуры «Юбилейный» состоялся концерт вокального квартета «Притча» Раифского Богородицкого мужского монастыря. Перед началом концерта с приветственным словом к певцам и зрителям обратился помощник благочинного Воткинского округа по миссионерской деятельности клирик Благовещенского собора г. Воткинска протоиерей Лев Петров. Священник рассказал об уникальном певческом коллективе, который уже не впервые приезжает для выступлений.

В Доме культуры дер. Гавриловка (прихода Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, с. Первомайское) Воткинского района состоялся творческий конкурс, приуроченной ко Дню матери. Дети из многодетных семей рисовали ангелов. Перед началом конкурса исполнительское искусство показали детская танцевально-хоровая группа и женский хоровой коллектив ветеранов гавриловского дома культуры. В завершение торжественной части организаторами акции был показан духовно-поучительный православный мультфильм «Ангел-хранитель» который никого не оставил равнодушным.

«Нарисуй свою Удмуртию» – это проект, призванный помочь пациентам Республиканского онкологического диспансера пройти психологическую и социальную реабилитацию через творчество. Представителям Ижевской и Удмуртской епархии о проекте рассказала ее автор и руководитель О.В. Шмыкова. По ее словам, в рамках проекта создаются специальные раскраски, благодаря которым каждый может написать картину. В свою очередь представители епархии, отметив, что социальный отдел и сестричество имеют многолетний опыт помощи и окормления онкобольных, заинтересовались данным проектом и пообещали оказать поддержку.

Барнаульская епархия

В ДК «Алтайсельмаш» г.Рубцовска состоялся концерт-встреча с автором и исполнителем духовных кантов, насельником епархиального Богородице-Казанского мужского монастыря с. Коробейниково иеродиаконом Паисием (Ступаковым). Отец Паисий назвал свой концерт «Радость», по названию одного из своих произведений.

В Барнауле открылся Алтайский краевой казачий центр военно-патриотического воспитания «Спас». По словам руководителя центра А.Похорукова, крайне важно сформировать в молодежной среде готовность встать на защиту Отечества, научить будущих воинов навыкам рукопашного боя, воспитать в них нравственные и духовные качества, основанные на многовековой традиции казаков России и Алтая. В ближайших планах руководства центра – разработка комплексной программы, в составе которой изучение истории казачьей культуры; освоение основ казачьей этики; знакомство с военным делом казаков; духовно-нравственное воспитание.

В рамках VIII Региональных Рождественских образовательных чтений на Алтае в Алтайском государственном институте культуры состоялся круглый стол на тему «Ф.М.Достоевский и Православие». Участниками от епархии стали протоиерей Сергий Фисун, председатель епархиального ОРОиК, проректор по научной работе Барнаульской духовной семинарии; протодиакон Владимир Черных, председатель отдела по культуре Барнаульской епархии; студенты БДС и воспитанницы Регентской школы. Были представлены тематические доклады, подготовленные студентами 2-го курса факультета художественного творчества (кафедра театральной режиссуры и актерского мастерства). Работа круглого стола сопровождалась чтением глав из романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».

В ходе VIII Региональных Рождественских образовательных чтений была проведена секция «Музыка в социальном служении». Мероприятие открыл протоиерей Сергий Холодков, заместитель руководителя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Барнаульской епархии. В этот день в Государственном музее истории, литературы и культуры Алтая выпускник Алтайского государственного университета А. Черепанов рассказал о музыкальной терапии и волонтерстве в групповых занятиях. Автор международного проекта «Колыбельные для всей семьи» Н. Фаустова рассказала о применении колыбельных в социальном служении.

Томская епархия

Юные прихожане северского храма Владимирской Иконы Божией Матери стали гостями мужского монастыря в Томске. Беседу на тему «Монашество и мир» провел для них наместник монастыря игумен Кирилл (Умрилов). Он рассказал ребятам о монашестве, о значимости монастырей и подвигах монахов, приводя в пример события из истории России и жизни прпп. Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Оптинских старцев и многих других, поведал ребятам и о силе духа, которой должны обладать молодые православные христиане, чтобы не словами, а поведением своим и поступками проповедовать веру во Христа, ответил на вопросы гостей о монастыре, духовной жизни и о своем монашеском пути.

В зале Томской духовной семинарии состоится лекторий для учителей ОРКСЭ и ОДНКНР по теме «История архитектуры православного храма». Лекцию проведет митрополит Томский и Асиновский Ростислав. Это уже не первая встреча, которую проводит Владыка с учителями ОПК. Он познакомил преподавателей с историей уникальных образцов отечественной духовной культуры, которые хранятся в Музее ТДС.

По благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава в Томске проходит VI Социальная конференция, организованная отделами по социальному служению Томской и Колпашевской епархии Томской митрополии. 4 дня на площадках Томской епархии спикеры и участники станут обсуждать актуальные проблемы социального служения: профилактика социального сиротства, защита семьи и жизни, перспективы сестринского служения в России, вопросы социальной адаптации осужденных, помощь инвалидам, бездомным и тем, кто находится в наркотической и алкогольной зависимостях.

Более сотни школьников и студентов участвовали в научно-познавательной игре «Неизвестная Россия» в форум-зале Томской ОУНБ им. А.С. Пушкина в рамках Макариевских образовательных чтений. В ней участвовали школьники, учащиеся лицеев, колледжей, техникумов из Томска, Томского и Бакчарского районов. Томская митрополия как многолетний партнер основного организатора игры – Томского исторического клуба «Неизвестная Россия» вновь стала одним из организаторов и учредителей этого популярного среди образовательных учреждений события.

Амурская епархия

По благословению епископа Амурского и Чегдомынского Николая руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения епархии иерей Димитрий Макаров посетил КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Комсомольска-на-Амуре, где встретился с руководством центра. На встрече подведены итоги совместной работы и сотрудничества епархии и КГБУ в рамках программы социально-просветительской школы «Доброделание» при Образовательном центре епархии, намечены основные направления дальнейшего сотрудничества.

В центральной городской библиотеке им. Н. Островского состоялось очередное заседание киноклуба «Глазами истины», в организации и проведении которого активно участвовал руководитель отдела социального служения и благотворительности Амурской епархии иерей Димитрий Макаров. В этот раз для просмотра и обсуждения собравшимся комсомольчанам был предложен фильм «Ближе, чем кажется». В каждой из трех новелл зрителю предложена утешительная душеполезная история об отношениях современных отцов и детей. Режиссер стремился донести до зрителя глубокие семейные истины, ответственность мужчин за воспитание «будущего страны».

В связи с продолжением отборочного тура в конкурсе «Я – комсомольчанин» помощник настоятеля кафедрального собора по вопросам религиозного образования, клирик Илиинского собора иеродиакон Христофор (Игишев) провел экскурсию по храмовому комплексу святого пророка Божия Илии для учащихся МОУ СОШ №№30 и 23. Знакомство с православной культурой и храмами города в форме квест-игр и экскурсий будет продолжаться по проекту «Я – комсомольчанин» до 25 декабря. Оно стало неформальной частью программы епархиальных Рождественских образовательных чтений.

На базе МОУ гимназия №1 г. Комсомольска-на-Амуре состоялось совещание учителей основ религиозной культуры и светской этики. Главным стал вопрос о создании творческой группы учителей ОПК, основной задачей которой станет организация инновационной деятельности, совместного поиска решений проблем, возникающих в процессе преподавания ОПК и работы по духовно-нравственному развитию школьников на основе ценностей и традиций Православия.