Православная газета

Православная газета

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Студенты-стоматологи провели в центре «Успенский» урок здоровья

Екатеринбург, 5 декабря, «Православная газета». В приходском центре «Успенский» г. Екатеринбурга (ул. Кирова, 65) происходит немало интересного. С детьми проводят игровые уроки, устраивают просмотры поучительных мультфильмов, занимаются творчеством. Недавно здесь прошел урок здоровья: будущие врачи – студенты стоматологического факультета Уральского государственного медицинского университета пришли к малышам со сказочной программой «Азбука здоровья». Будущие медики рассказали детям о том, как правильно чистить зубы, почему они иногда болят и чего не любят. Для наглядности студенты продемонстрировали детям макеты с 32 улыбающимися зубами, и общими усилиями раскрасили картинку. Теперь уже дети объяснили «Карлсону», почему нельзя есть много сладкого, а затем все вместе посмотрели поучительный мультфильм. Встреча завершилась полезными подарками – детям подарили специальную зубную щетку и пасту для малышей и диплом. Воспитанники центра ждут новых товарищей - в группе есть несколько свободных мест.

 
 
 

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