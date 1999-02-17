Православная газета

Православная газета

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Лауреатом Патриаршего конкурса стал ученик г. Березовского

Екатеринбург, 5 декабря, «Православная газета». Лауреатом III степени Всероссийского конкурса детского творчества, посвященного святителю Тихону, стал воспитанник воскресной школы «Радуга» храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Березовского. Рисунок победителя епархиального конкурсного тура Матвея Постникова стал одним из лучших в номинации «Основная тематика» (возрастная категория 13-17 лет). Конкурс, учрежденный Московской Патриархией, проведен в рамках празднования 100-летнего юбилея патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора. Работу на тему «Патриарх Тихон в Донском монастыре» юный художник написал под впечатлением от паломнической поездки в Москву и Донской монастырь. Теперь Матвей готовится к поездке в Москву на церемонию награждения.

 
 
 

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