Лауреатом Патриаршего конкурса стал ученик г. Березовского

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 5 декабря, «Православная газета». Лауреатом III степени Всероссийского конкурса детского творчества, посвященного святителю Тихону, стал воспитанник воскресной школы «Радуга» храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Березовского. Рисунок победителя епархиального конкурсного тура Матвея Постникова стал одним из лучших в номинации «Основная тематика» (возрастная категория 13-17 лет). Конкурс, учрежденный Московской Патриархией, проведен в рамках празднования 100-летнего юбилея патриаршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссийского Церковного Собора. Работу на тему «Патриарх Тихон в Донском монастыре» юный художник написал под впечатлением от паломнической поездки в Москву и Донской монастырь. Теперь Матвей готовится к поездке в Москву на церемонию награждения.