Патриарх Кирилл наградил епископа Мефодия орденом прп. Серафима Саровского III степени

Екатеринбург, 5 декабря, «Православная газета». В минувший четверг в завершение второго дня работы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил наград ряд архиереев, отмечающих в 2017 году памятные даты. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием Предстоятель Русской Православной Церкви вручил епископу Каменскому и Алапаевскому Мефодию орден преподобного Серафима Саровского III степени. Участники Собора пропели «Многая лета» чествуемым собратьям архипастырям.