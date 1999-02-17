Первоуральск встретил ковчег с 54 частицами святых мощей

Екатеринбург, 5 декабря, «Православная газета». Ковчег с 54 частицами мощей новомучеников и исповедников Русской Церкви прибыл в минувшую субботу в храм свв. первоверховных апостолов Петра и Павла Первоуральского благочиния. В течение всего дня священнослужители совершали молебны святым с чтением акафиста. В обращении к горожанам благочинный Первоуральского церковного округа протоиерей Константин Савченко напомнил о подвигах святых, прославивших наше Отечество и Святую Церковь верностью Христу и Святой Троице. Среди многочисленных жителей Каменска-Уральского, пришедших в эти дни в храм, было много детей и молодежи.

Так, юноша, мечтающий продолжить семейную династию и стать врачом, пришел поклониться гениальному хирургу с мировым именем, частица мощей которого в числе других прибыла в Первоуральск. О Луке (Войно-Ясенецком) юноша узнал на передвижной выставке «Святитель Лука – подвиг длиною в жизнь», которую посетил с классом в городской библиотеке. Мальчика настолько увлекла история его жизни и подвига, что он прочитал о легендарном враче все, что смог найти. Узнав о том, что в Первоуральск прибывает частица мощей святителя Луки Крымского, он пришел в храм сразу после субботних уроков. Произошедшие в его жизни события юноша назвал невероятными и сказал, что они повлияли на выбор профессии и жизни в целом. Причины, по которым первоуральцы обращаются за помощью к святым, самые разные – сложные жизненные ситуации, болезни, проблемы детей, предстоящие важные соревнования. Для многих из них прибытие святых стало духовным подспорьем в решении изменить свою жизнь.