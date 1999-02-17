Православная газета

Православная газета

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В монастыре Екатеринбурга научат делать куклы времен Александра Невского

Екатеринбург, 5 декабря, «Православная газета». День памяти святого Александра Невского отметят завтра в главном храме Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга. Во вторник 5 декабря посетители монастыря узнают, во что играли дети на Руси во времена святого Александра Невского. Экскурс в историю и мастер-класс по изготовлению традиционной народной русской куклы без единого шва проведет преподаватель декоративно прикладного искусства, организатор Музея традиционной народной куклы Галина Кинаш. Мастерица расскажет о значении куклы для ребенка, ее роли в процессе познания мира. Благодаря куклам дети и сегодня учатся строить отношения в семье, а в Древней Руси при изготовлении куклы они учились и разным ремеслам - ткачеству, прядению, вышивке. На мастер-классе можно будет увидеть небольшую выставку готовых кукол, выполненных без использования иголки, в том числе - уникальную куклу-всадника.

 
 
 

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