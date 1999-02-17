Священники благословили военнослужащих ЦВО на зимний период обучения

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». 1 декабря в войсках ЦВО начался зимний период обучения, в связи с чем во всех воинских соединениях и частях состоялись торжественные построения и митинги. В мероприятиях приняли участие и священнослужители Екатеринбургской епархии, окормляющие воинские части на штатной и внештатной основе. В 29-й отдельной бригаде РХБЗ ЦВО в торжественном построении принял участие помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими Управления по работе с личным составом Центрального военного округа протоиерей Андрей Канев.

В 43 отдельной бригаде железнодорожных войск в построении участвовал помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Владимир Устинов. Священник поздравил военнослужащих с началом зимнего периода обучения и благословил на образцовое выполнение воинского долга. Отцу Владимиру вручена от командира соединения грамота за разумную инициативу и старание, высокий профессионализм, чуткость и добросовестность в работе с верующими военнослужащими, большой вклад в работу по воспитанию личного состава по итогам 2017 года и ценный подарок - издание Толковой Библии А. Лопухина.

На торжественном построении в 179-й бригаде связи и 59-й бригаде управления ЦВО присутствовал помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Георгий Шлей. Священник произнес напутственное слово, в котором затронул вопросы патриотизма и веры в Бога, и напомнил военнослужащим о необходимости чтить память предков.

На построении в 228 мсп 90 тд иерей Николай Пантелеев преподал благословение и окропил военнослужащих святой водой. В 18-й отдельной бригаде РЭБ ЦВО иерей Сергий Клепалов на мероприятии сказал напутственное пастырское слово и окропил личный состав святой водой. Иерей Илия Суворов в войсковой части 92851 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа поздравил личный состав и командование с началом зимнего учебного периода и провел беседу о Боге, патриотизме и чувстве долга в жизни современного солдата. На митинге в воинской части 71599 иерей Димитрий Задорин сказал пастырское слово, благословил военнослужащих и подарил икону пророка Илии.

С пастырским словом священнослужители обратились к военнослужащим и других воинских частей ЦВО, окормляемых духовенством Екатеринбургской епархии. Они поздравили присутствующим на митингах с началом зимнего периода обучения и преподали им благословение. По информации Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, на 1 декабря 2017 года 47 священников Екатеринбургской епархии духовно окормляют 56 воинских соединений, частей, военных комиссариатов, расположенных на канонической территории Екатеринбургской епархии.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.