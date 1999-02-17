Митрополит Кирилл поздравил командование Центрального военного округа

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». В минувшую пятницу Краснознаменный Центральный военный округ отметил день своего образования. Глава Екатеринбургской митрополии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил командующему войсками ЦВО генерал-лейтенанту Александру Лапину поздравительный адрес, в котором отмечается самоотверженное и профессиональное мастерство служащих ЦВО, проявленные при выполнении воинского долга, что укрепляет обороноспособность Российского государства. Правящий архиерей выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие митрополии с Центральным военным округом и пожелал генерал-лейтенанту А.П. Лапину, всему личному составу войск ЦВО и ветеранам здоровья, успехов и помощи Божией в ратном служении.