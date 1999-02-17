Социальные проекты Успенского собора на ВИЗе рискуют остаться без поддержки

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». Благословляя россиян на Рождественский пост, духовник Православной службы милосердия в Екатеринбурге протоиерей Евгений Попиченко обратился к единомышленникам с пожеланием приготовиться к встрече Рождества Христова постом, молитвой и делами милосердия. И попросил поддержать тех, кому сейчас труднее всего. Называя текущий период временем добрых дел, он напомнил о том, что поддержка нужна и тем, кто сам привык помогать другим. Сейчас она нужна Православной службе милосердия и ее социальным проектам.

Благодаря грантовой поддержке, служба преодолела осенний финансовый кризис, но конец 2017 года стал для нее серьезным испытанием. Впервые за 8 лет ПСМ приняла решение не проводить традиционную благотворительную акцию по сбору подарков к Рождеству Христову. Сейчас гораздо важнее другое - навестят ли в рождественские каникулы сестры милосердия тяжелобольных людей в больницах и хосписе, смогут ли волонтеры поздравить с праздником ребят в детских домах и интернатах, получится ли провести жизненно важные операции своим маленьким подопечным в новом году. На все нужны средства. Для желающих помочь службе милосердия вклад в поддержку социальных проектов Успенского собора станет рождественским подарком для сотрудников и множества их подопечных.