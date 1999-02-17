Православная газета

Православная газета

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Праздник для мам устроили в Красноуфимском благочинии

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». В Красноуфимском благочинии устроили праздничное мероприятие в честь многодетных мам. Оно началось с открытия выставки работ воспитанников Дворца творчества. В приветственном слове клирик храма во имя святого благоверного князя Александра Невского иерей Сергий Федин поделился воспоминаниями о своей маме, а затем начался концерт, в котором приняли участие приходской хор, творческие коллективы красноуфимского Дворца творчества и воскресных школ г. Красноуфимска: храма во имя св. благ. кн. Александра Невского, храма во имя преподобного Иннокентия Вологодского и храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Завершилось мероприятие чествованием матушек, многодетных мам и поздравлением всех матерей, вручением благодарственных писем и чаепитием.

 
 
 

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