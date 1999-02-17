Музей святой Царской Семьи посетили гости из Чехии

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». В рамках официального визита в Российскую Федерацию и с целью укрепления сотрудничества в экономической и социальной сферах между Средним Уралом и Чешской Республикой Президент Чехии Милош Земан посетил Екатеринбург. Вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым он примет участие в российско-чешском деловом форуме, направленном на расширение и укрепление торгово-экономических связей между нашими странами. Милош Земан прибыл в уральскую столицу вместе с супругой Иваной Земановой. Частью их культурной программы стало посещение Храма-памятника на Крови, Музея святой Царской Семьи и храма Николая Чудотворца Мирликийского. Экскурсию для высоких гостей провел старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

Особое внимание чешские гости обратили на икону Божьей Матери «Троеручица», принадлежавшую царской семье и до момента их гибели находившуюся в Ипатьевском доме. В 1918 г. икону перевезли в Данию, где она хранилась у членов Дома Романовых, эмигрировавших за границу после трагических событий. А в 2003 году ее привезли в Екатеринбург и передали на вечное хранение Храму-на-Крови. Ивана Земанова пожертвовала свое кольцо святыне. Гости проявили интерес и к истории дома инженера Н. Н. Ипатьева, жизненный путь которого закончился в Чехословакии. В книге для почетных гостей центра «Царский» Ивана Земанова оставила теплый отзыв о Музее Святой Царской Семьи: «Спасибо Вам! Было очень интересно. Всего хорошего! Ивана Земанова».