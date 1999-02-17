Поздравительный флэшмоб подарили службе милосердия подопечные и волонтеры

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». Весь ноябрь екатеринбургская Православная служба милосердия принимала поздравления от подопечных, волонтеров и читателей «Православной газеты» – в октябре ей исполнилось 5 лет. Получился настоящий поздравительный флешмоб, к которому подключились православный телеканал «Союз», вещающий на весь мир, и исполнительница Светлана Копылова (ее концерт помогала организовать и провести в Екатеринбурге Служба милосердия). Только на канале Ю-туб в течение ноября видеопоздравления набрали в общей сложности более 8 200 просмотров. Духовник службы милосердия протоиерей Евгений Попиченко назвал умение замечать проблемы другого человека величайшим искусством и отметил, что добровольцы, помогающие ближнему, учатся этому легче. Сотрудники ПСМ благодарят своих многочисленных жертвователей, которые поддерживали их в самые трудные моменты.