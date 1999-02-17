Приход храма святителя Луки Крымского проводит акцию «Дарим радость!»

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». В храме во имя святителя-врача Луки (Войно-Ясенецкого) приступили к сбору Рождественских подарков для детей, страдающих тяжелыми наследственными заболеваниями, туберкулезом, онкологией и находящихся на длительном лечении в специализированных клиниках Екатеринбурга. Для маленьких пациентов, вынужденных встречать Новый год и Рождество в больнице, в эти дни очень важны положительные эмоции. А подарок, даже самый небольшой, принесет малышам радость, поможет отвлечься от страхов, страданиях и болезненных процедур. Детям нужны книжки, канцтовары для творчества (в том числе краски и бумага для рисования), носочки, резинки для волос, подгузники, детский крем и другие предметы детской гигиены, а также детские стульчики, тапочки.

Каждый желающий принять участие в акции может выбрать товар на сайте «Церковная лавка» (раздел http://www.hramluki.ru/catalog/aktsiya/), оформить его и оплатить. В комментарии к заказу следует указать, что он сделан в рамках акции «Дарим радость». Все оплаченные товары будут направлены в Православную службу милосердия Екатеринбургской епархии для передачи в специализированные детские учреждения г. Екатеринбурга. Среди них: Противотуберкулезный диспансер, детское фтизиатрическое отделение №1 и №2; НПЦ «Бонум», филиал «Краснокамская, 36» (дети от 3 до 16 лет), сурдлогия, ДЦП; НПЦ «Бонум» - филиал «Бардина, 9а»; Детские отделения психиатрической больницы; Специализированный дом ребенка №5; Дом-интернат для умственно отсталых детей; Областной центр детской онкологии и гематологии. За всех участников акции духовенство и прихожане храма свт. Луки совершат благодарственный молебен. Отчет по итогам акции «Дарим радость» будет опубликован на сайте храма и в группе ВКонтакте.