Священник рассказал курсантам Уральского института ГПС МЧС России об основах православной культуры

Екатеринбург, 4 декабря, «Православная газета». Окормляющий священник Уральского института ГПС МЧС России благочинный Березовского городского округа иерей Кирилл Кузовников провел для студентов четвертого курса заключительную лекцию по предмету «Основы православной культуры». Просветительская программа действует в рамках договоренности о преподавании Основ православной культуры в ведомственных учебных заведениях МЧС России, достигнутой в сентябре прошлого года между Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучковым.

Согласно Указу Правящего архиерея Екатеринбургской епархии, благочинный Березовского городского округа иерей Кирилл Кузовников является окормляющим священником Уральского института ГПС МЧС России уже в течение 5 лет. Заключительную лекцию он посвятил теме «Священное писание Ветхого Завета. Нравственное богословие». На следующей встрече священник расскажет курсантам об истории Нового Завета, включая повествование о земной жизни и учении Иисуса Христа, о жизни и творениях святых Апостолов.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.